Il Pagante al Radio Zeta Future Hits Live 2024/ Chi è il duo che ha collaborato con Fabio Rovazzi

Al Radio Zeta Future Hits Live, edizione 2024, di venerdì 31 maggio, ci sarà anche il gruppo Il Pagante. Diventato famoso per prendere in giro gli stili di vita dei giovani modaioli milanesi, l’incredibile duo salirà sul palco al Centrale del Foro Italico a Roma, per presentare la nuova hit, realizzata in collaborazione con Fabio Rovazzi, Maranza.

Chi è Il Pagante, nella line-up del Radio Zeta Future Hits Live

Il Pagante nasce come trio formatosi nell’anno 2010, ma attualmente è un duo, dopo la separazione da Federica Napoli, composto da Eddy Veerus e Brancar (al secolo Edoardo Cremona e Roberta Branchini). In questa fase si avvale del featuring di Fabio Rovazzi, noto al grande pubblico dal tormentone Andiamo a Comandare (2016), oltre a tutta una serie di successi con artisti del calibro di Fedez, J-Ax, Orietta Berti e altri ancora -, capaci di sfornare hit a raffica da ormai oltre un decennio, tornano alla carica con un nuovo progetto insieme.

Il brano Maranza e Il Pagante Summer Tour

L’estate 2024 è alle porte e chi, se non loro, potevano farci ballare fino a settembre? Il Pagante (con l’insospettabile collaborazione di Fabio Rovazzi), dopo lo scherzo social del finto furto del telefono subito dal rapper recentemente, presenta il brano Maranza, un’irriverente celebrazione del fenomeno milanese, disponibile dal 15 maggio sulle piattaforme digitali e dal 17 maggio nelle radio.

Il brano disegna il perfetto identikit del maranza: borselli griffati, orologi di valore, tute in acetato e collane in bella vista. Prodotta da Zef e Alessandro La Cava, la traccia utilizza la base del successo dance del 1994 Think about the way di Ice MC e Alexia e promette di diventare un trascinante tormentone estivo. Con l’uscita di Maranza, Il Pagante inagura così il tour estivo, in cui sicuramente anche Rovazzi avrà un ruolo da co-protagonista: sul profilo Instagram ufficiale dei biondissimi Eddy e Roberta, infatti, troneggia da pochi giorni la locandina del tour, con decine di spettacoli, che toccano l’Italia e non solo (anche Spagna, Grecia e l’ormai celeberrima isola croata di Pag). Si comincia il primo giugno a San Giustino (Perugia), per terminare il 14 settembre a Trecate (Novara), in quella che si preannuncia un’estate bollente!

La gag del finto furto del cellulare, subito da Rovazzi

Proprio il breve video del furto del telefono, in diretta Instagram, aveva fatto scatenare e successivamente alimentare alcune polemiche intorno alla figura di Rovazzi che hanno coinvolto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Per diverse ore infatti non si è conosciuta la verità, tanto che il TG5 ne ha dato notizia, salvo poi rendersi conto quasi subito che si trattava di una ovvia (quanto geniale) trovata di marketing, per riportare l’ex amichetto di Fedez e J-Ax sotto le luci dei riflettori. Fabio appare pronto per lanciare un nuovo e spumeggiante inizio dell’estate 2024, insieme all’ancora affermatissima coppia che – da quindici anni ormai – spadroneggia nella musica disco di Milano e dintorni. Continuando nell’utilizzare il suo stile canzonatorio e provocatorio mentre descrive la parte benestante della gioventù milanese.

Il video di Maranza, nuova canzone de Il Pagante & Fabio Rovazzi













