Il Paradiso della Signore 8 anticipazioni: arriva un vero cattivo/ La rivelazione di Pietro Masotti

Il Paradiso delle signore 8: le anticipazioni di Pietro Masotti

Lunedì 11 settembre, alle 16.05 su Raiuno, torna l’appuntamento con Il Paradiso delle signore. La soap opera è giunta all’ottava stagione e, come ha svelato Roberto Farnesi sul suo profilo Instagram sarà “una stagione bomba”. A svelare, tuttavia, qualche dettaglio in più su ciò che accadrà nelle nuove puntate della soap opera di Raiuno è Pietro Masotti. L’attore pugliese, nella soap, interpreta Marcello Barbieri e, ospite della puntata del 7 settembre di Estate in diretta, ai microfoni di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha regalato qualche spoiler ai telespettatori di Raiuno.

“Finalmente avremo il primo vero, unico e grande antagonista del Paradiso ciò la concorrente Galleria Moda Milano fondata con l’obbiettivo di affossare il Paradiso”, ha detto Masotti.

Gli spoiler di Pietro Masotti sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Pietro Masotti, nel salotto di Estate in diretta, ha svelato anche qualche dettaglio su quello che dovrà affrontare il suo personaggio Marcello Barbieri. Quest’ultimo, inizialmente, vivrà sotto lo stesso tetto del padre putativo Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e di Salvo Amato (Emanuel Caserio). Inoltre, al centro della trama ci sarà anche la storia d’amore tra Barbieri e e la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) ma cosa accadrà tra i due? Tutto filerà liscio o ci saranno degli imprevisti?

“All’inizio lo vedremo gioire di questo amore con la contessa ma poi Marcello….insomma il palo è sempre dietro l’angolo al Paradiso”, ha svelato l’attore non aggiungendo altro per non rovinare la sorpresa ai fan della soap.

