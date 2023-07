Il Paradiso delle Signore 8, annunciati nuovi personaggi/ Presentato il cast della fiction

Il Paradiso delle Signore 8: iniziate le riprese della serie

Il Paradiso delle Signore 8 arriverà a settembre su Raiuno, ma le riprese sono già iniziante incuranti delle temperature proibitive degli ultimi giorni. La fiction che ha ottenuto sempre un notevole successo, vedrà il ritorno di volti famigliari quali: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Pietro Genuardi.

E’ pur vero che oltre ai personaggi conosciuti al grande pubblico, la serie introdurrà nuovi volti. I nomi che verranno inseriti nel cast sono già emersi e, per ognuno di loro, c’è già una descrizione che li introduce: Matteo Portelli, Ciro Pugliesi, Concetta Pugliesi, Agata Pugliesi, Delia Bianchetti, Gian Lorenzo.

Il Paradiso delle Signore 8: chi sono i nuovi personaggi

Come riporta TvBlog, i nuovi personaggi de Il Paradiso delle Signore 8 verranno introdotti da settembre e per ognuno di loro c’è una piccola descrizione.

Matteo Portelli, fratellastro minore di Marcello e figlio non riconosciuto di Maurizio Barbieri, su di lui Danilo D’Agostino dichiara: “Matteo è un personaggio che ha catturato subito la mia attenzione per il suo carattere fortemente orgoglioso, ma contemporaneamente sensibile e fragile. In più sarà molto tormentato: debiti, problemi da risolvere, scheletri nell’armadio, amori complicati. Il suo arrivo nel Paradiso scombussolerà le vite di altri personaggi molto importanti e son curioso di vedere fin dove si spingerà”.

Ciro Pugliesi, padre di Maria, di lui Massimo Cagnina dice: “Ciro, dopo aver perso le sue terre in Sicilia per un imbroglio decide di raggiungere la figlia Maria, con Concetta la moglie e la figlia più piccola Agata. Milano sarà una dura sfida per chi ha dovuto lasciare l’amato Sud. Sarà anche una grande occasione per rimettersi in gioco. Sornione, a volte impacciato, pieno di valori da mantenere nella nuova vita, farà di tutto per ricostruire se stesso e rafforzare non senza difficoltà i legami familiari”.

Concetta Pugliesi, madre di Maria, di lei Gioia Spaziani dice: “Concetta è una donna siciliana, legata ai valori e alle tradizioni della sua terra. È solare, forte e coraggiosa. Madre premurosa di Maria e Agata, figlie che adora e di cui va fiera e moglie di Ciro, l’uomo della sua vita, di cui è innamorata ancora come il primo giorno. Ottimista di natura, è sempre pronta a sostenere la sua famiglia e ad affrontare con loro le difficoltà, sempre con un pizzico di ironia. Adattarsi ai cambiamenti, lasciando la Sicilia per costruire la loro vita a Milano, non sarà facile. Nel corso della storia avremo modo di conoscerla sempre meglio e di raccontare anche le sue fragilità”.

Agata Pugliesi, sorella minore di Maria, di lei Silvia Bruno dice: “Agata è la sorella minore di Maria che insieme alla sua famiglia lascia la Sicilia a causa di un rovescio finanziario e si trasferisce a Milano. Agata è una ragazza molto giovane, ricca di positività ed entusiasmo. Per lei Milano rappresenta una grandissima opportunità sotto tutti i punti di vista. Conquisterà la propria indipendenza e scoprirà il proprio valore integrandosi perfettamente nella realtà milanese, senza mai perdere la dolcezza e la genuinità che la contraddistinguono”.

Delia Bianchetti, esperta di make-up e di vip, di lei Ilaria Maren dice: “Delia è una ragazza milanese energica, positiva, che riesce sempre a far sorridere chi la circonda. Si nota subito la sua leggerezza e il suo temperamento frizzante, qualità che a volte la possono far apparire superficiale e frivola. Tuttavia, nasconde un passato molto doloroso, che l’ha resa forte, coraggiosa e sicura di sé. Sono state proprio alcune brutte esperienze ad averla portata a lasciare il salone di bellezza dove lavorava e a diventare la nuova commessa del Paradiso delle Signore. Qui si farà subito notare, per la sua comicità e simpatia e sarà sempre in prima linea per aiutare le proprie colleghe nel momento del bisogno. Per quanto riguarda l’amore, con Delia sicuramente non ci si annoia; punta molto in alto e sa bene ciò che vuole”.

Gian Lorenzo, stilista, di lui Luca Ferrante dice: “Gian Lorenzo è uno stilista di fama internazionale, con molta esperienza. Arriva al Paradiso per lanciare la nuova linea uomo. Si presenta subito deciso nelle sue idee e impeccabile nel suo lavoro. Severo nelle osservazioni ma nello stesso tempo sa che questa per lui è una grande occasione”.











