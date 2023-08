Il Paradiso delle Signore 8, prime anticipazioni nel promo/ “Nuovi personaggi, amori che stanno nascendo e…”

Il Paradiso delle Signore, le prime anticipazioni svelate nel promo

Il Paradiso delle Signore è pronto a fare il suo grande ritorno in televisione, con l’ottava attesissima stagione. La soap di Rai1 regalerà al pubblico nuove sorprese e colpi di scena, alcuni dei quali sono stati anticipati dal promo ufficiale affidato ad Alessandro Tersigni. L’attore, che nella serie interpreta Vittorio Conti, si prende la scena nel video di presentazione della nuova stagione e offre alcune anticipazioni al pubblico: “Bentornati, stiamo per rivederci sapete? Quest’anno ci saranno nuovi personaggi da scoprire, amori che stanno nascendo, altri che sono al capolinea“.

A seguire anticipa un doppio colpo di scena: “Nella vita di Adelaide ci sarà un insolito ma emozionante colpo di scena che ci terrà tutti con il fiato sospeso. E poi guardate un po’: questo nuovo grande magazzino cercherà di annientarci. I 4 soci li conoscete già, così come li conosciamo noi. Gli ultimi anni ne abbiamo superate di difficoltà, e questa non ci farà paura di certo. E infatti noi siamo qui, davanti al nostro e al vostro paradiso, e non vediamo l’ora di riaprire“. Infine, una frase dagli infiniti significati: “Ah e mi raccomando: quest’anno più che mai vietato cedere alla concorrenza“.

Il Paradiso delle Signore e la concorrenza in tv: il nuovo palinsesto Rai

Il riferimento alla concorrenza può essere letto in una duplice interpretazione. Da un lato è riferito alla concorrenza che il nuovo grande magazzino farà al negozio protagonista della soap, e che metterà in seria difficoltà i protagonisti. Dall’altro, però, sembra un chiaro riferimento alla concorrenza televisiva che Il Paradiso delle Signore dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Il ruolo della soap nei palinsesti Rai sarà fondamentale, poiché seguirà al nuovo programma di Caterina Balivo La volta buona, in programma dalle ore 14.00, e farà da traino alla successiva La vita in diretta di Alberto Matano. La quale, a sua volta, fronteggerà la concorrenza in casa Mediaset del rinnovato Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Indipendentemente da come si voglia leggere il riferimento alla “concorrenza” nella soap, la certezza è una sola: Il Paradiso delle Signore sta per tornare con un carico di emozioni e grandi colpi di scena, che lasceranno il pubblico a bocca aperta.

