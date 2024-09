Anticipazioni Il paradiso delle signore 9: torna Alessandro Tersigni (Vittorio Conti)

Per usare una metafora dopo essere stato chiuso per le ferie estive Il paradiso delle signore aprirà le sue porte oggi lunedì 9 settembre 2024 con le puntate della nona stagione. Cosa accadrà in questa nuova stagione? Dalle anticipazioni si scopre che al centro delle trame ci sarà la guerra tra Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) senza esclusione di colpi. A complicare il tutto ci sarà anche l’arrivo della figlia della Contessa, Odile. La giovane è stata strappata alla madre in fasce e affidata ad un’altra famiglia. Dopo la morte dei genitori raggiunge Villa Guarnieri per provare a ricostruire in rapporto con la madre biologica, ci riuscirà?

Umberto e Adelaide non saranno gli unici a farsi la guerra nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore, le anticipazioni svelano che anche Tancredi (Flavio Parenti) sarà in contrasto con Marta (Gloria Radulescu) accusandola di aver tramato contro di lui per favorire la fuga d’amore tra Matilde e Vittorio. E proprio a proposito del personaggio impersonato da Alessandro Tersigni sembra proprio che dopo il suo addio Vittorio torna a Il paradiso delle signore 9. Quest’anno infatti la soap raggiungerà i 1000 episodi che verrà celebrata con una puntata speciale. Puntata speciale a cui ovviamente non può mancare uno dei personaggi storici presente sin dalla pima puntata in prima serata. Si tratterà, però, solo di un breve cameo.

Il paradiso delle signore 9 anticipazioni: i nuovi personaggi

Dalle anticipazioni su Il paradiso delle signore 9 per quanto riguarda le trame si scopre che la prima puntata riprenderà da dove eravamo rimasti. Vittorio Conti sarà in fuga con Matilde. Intanto, Marcello Barbieri e Roberto Landi – in attesa del suo ritorno – si impegneranno per offrire ai clienti interessanti novità. Un ruolo chiave per contrastare la concorrenza della Galleria Milano Moda sarà affidato a Gian Lorenzo Botteri, che curerà la nuova collezione pensata per le donne.

Tuttavia Botteri dovrà competere con le creazioni della nuova stilista Giulia Furlan (Marta Mazzi). Tancredi e Umberto continueranno a fare di tutto per mettere in difficoltà il Paradiso delle Signore ma rischieranno di svelare la verità sull’affare Hofer portando alla distruzione della famiglia Guarnieri/Sant’Erasmo. Nel frattempo, tra le veneri arriva una nuova commessa Mirella, interpretata da Giulia Sangiorgi, sarà Marta ad aiutarla e trovarle un lavoro al Paradiso, Mirella, infatti, è una ragazza madre che vive in comunità con una difficile storia alle spalle. Svelate le anticipazioni sulla nuova stagione de Il paradiso delle signore più eclatanti non resta che ricordare l’appuntamento con la prima puntata oggi alle 16.00 circa su Rai1.

