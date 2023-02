Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 1° febbraio: Ludovica fa un passo di qualità

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 1° febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 1° febbraio, ci svelano che Salvo non si fida delle parole di Francesco e sospetta che ci sia lui dietro il furto dei bozzetti spariti dalla Caffetteria. Il barista quindi affronta il giovane e lo accusa di averli rubati. Intanto, dopo aver incontrato Marco, Roberto invece cerca di capire le emozioni del giovane Sant’Erasmo, su suggerimento di Gemma, che è molto preoccupata per il ragazzo. Il giornalista ovviamente tuttavia non si confida totalmente e ammette solo di essere teso per l’intervista a Fellini e per la situazione ancora pungente con il fratello. Gemma, però, lo conosce molto bene, e sospetta che dietro quelle bugie ci sia altro, forse legato al suo rapporto con Stefania…

Beautiful/ Anticipazioni 1° febbraio: Sheila nasconde un altro segreto a Finn...

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 1° febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Gemma non è l’unica ad avere dei sospetti sul comportamento di Marco degli ultimi giorni. Anche Matilde pensa che dietro al velo di preoccupazioni del giovane Sant’Erasmo si possa nascondere ben altro, non legato al lavoro, né alla sua situazione familiare. Tuttavia, riuscire a farlo confidare è un’impresa davvero difficile: Marco non ha intenzione di dire nulla. Adelaide e Marcello decidono di farsi vedere finalmente in pubblico, e si fanno scivolare tutti i pettegolezzi sul loro conto presentandosi al Circolo. Tutto ciò avviene sotto gli occhi di Ludovica, la quale fa il passo di qualità e accetta il suo nuovo ruolo di vicepresidentessa del Circolo.

Marcello e Adelaide de Il Paradiso delle signore/ Pietro Masotti: "Passione proibita"

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Matilde e Vittorio appaiono sempre più lontani. Dopo il loro ultimo scontro, Conti si sfoga con Roberto, mentre la Frigerio cerca di mettere pace tra i fratelli Sant’Erasmo. Marco infatti pare non aver ancora perdonato a Tancredi il fatto che lo abbia licenziato dopo l’articolo pubblicato sul Vajont. Intanto, Salvo si insospettisce quando trova dei bozzetti nella Caffetteria, che poi spariscono, e sospetta che Francesco sia il colpevole. Alfredo cerca di far ammettere ad Irene i suoi sentimenti e le dice che ha solo paura. Torrebruna, si diverte a immaginare una loro possibile tresca con battute e allusioni, il tutto davanti a Ludovica, che non sembra dargli ulteriore corda. Più tardi, Adelaide si incontra con lei e le propone si diventare vicepresidentessa del Circolo. Roberto e Gemma incontrano Marco per puro caso e notano che c’è qualcosa che lo preoccupa.

LEGGI ANCHE:

Un posto al sole/ Anticipazioni 31 gennaio: Lia smascherata, Diego è deluso

© RIPRODUZIONE RISERVATA