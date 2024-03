Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 1 marzo 2024: Marta soffre per Vittorio e vuole lasciare Milano

Il Paradiso delle signore, dove eravamo rimasti: alta tensione tra Ciro e Concetta

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, ricca di colpi di scena. Marta, in particolare, è rimasta soddisfatta per l’asta di beneficenza per le ragazze madri, ma ha dovuto fare i conti con la sofferenza per Vittorio. All’evento, infatti, il Conti era affiancato da Matilde e la coppia era felice ed affiatata. Marta, consapevole di essere ancora innamorata di lui, ne ha sofferto parecchio. Intanto è stata organizzata una festa a sorpresa per Delia, in gran segreto, dalle sue amiche che sono riuscite e tirarle su il morale.

Prosegue la collaborazione professionale tra Irene e Crespi, sempre più vicini a lavoro, al punto che la ragazza inizierà a preoccuparsi del suo rapporto con il fidanzato Alfredo. Arriverà a vuotare il sacco e a dirgli tutta la verità sul suo rapporto con Leonardo? Intanto in casa Puglisi la situazione è esplosiva. Dopo aver scoperto della rottura del fidanzamento tra Maria e Vito, Ciro si è infuriato con Concetta e tra i due le posizioni sembrano inconciliabili. Riusciranno Maria e Agata a riportare il sereno in famiglia?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Marta lascia Milano per la Svizzera?

Nuove emozioni e sorprese nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda oggi pomeriggio, venerdì 1 marzo 2024, come sempre su Rai 1 alle ore 16.00. Stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Maria mediterà di lasciare Milano consapevole di amare ancora Vittorio, il quale è però felice al fianco di Matilde. La donna vorrebbe raggiungere sua zia Adelaide in Svizzera. Intanto Umberto proseguirà il suo piano malefico per liberarsi dell’ingerenza di Marcello nei suoi affari lavorativi e, per farlo, incontrerà l’imprenditore Hofer.

Irene è sempre più attratta da Leonardo, ma allo stesso tempo non vuole rivelare nulla ad Alfredo, il quale però scoprirà tutto e prenderà una decisione importante. Intanto la rottura del fidanzamento tra Maria e Vito giunge anche alle orecchie di Marcello e Matteo, il quale sarà scioccato dalla notizia e deciderà di scoprire cos’è successo tra i due. Chi è ancora sotto choc per la notizia è sicuramente Ciro: in casa Puglisi i rapporti con Concetta sono ai minimi termini e, a seguito dell’ennesima discussione di coppia, succederà qualcosa di totalmente inaspettato.











