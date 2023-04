Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 10 aprile: Clara ha uno spasimante segreto?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 10 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 10 aprile, ci svelano che è Pasquetta, e tutti i personaggi del Paradiso festeggiano a modo loro come meglio possono. Ezio e Veronica pranzano a casa e poi organizzano una piccola gita con Gemma e Roberto. La ragazza però intuisce che Landi vorrebbe passare un po’ di tempo con Mario, quindi lo convince a passare la giornata con lui. Salvatore riceve una bellissima notizia: è nata la figlia di Tina, e ciò è fonte di gioia. Il barista decide quindi di festeggiare il lieto evento con gli amici in Caffetteria. Maria ancora non trova la forza di perdonare Vito, quindi si oppone con tutte le sue forze quando le amiche organizzano una gita fuori porta e vorrebbero invitare anche lui.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 10 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, per proteggere Francesco, che voleva far recapitare a Maria una lettera d’amore, Clara ha finto che quella missiva fosse indirizzata a lei. Ora i due si fingeranno una coppia? Quel che è certo è che Alfredo comincerà a pensare che l’amica ciclista abbia uno spasimante misterioso, quindi cerca di carpire quante più informazioni possibili. Intanto Ludovica restituisce a Marcello alcuni vecchi oggetti appartenuti al loro passato insieme; nel riprenderli, i due ripercorrono la loro storia e sembrano ritrovare l’antica sintonia. Nel frattempo, Matilde è sospettosa nei confronti di Tancredi: il marito si sta comportando in modo strano ultimamente. Il Sant’Erasmo quindi trova un punto di apertura con il fratello Marco, col il quale si confida. Il giornalista, invece, è giù di morale a causa della sua rottura con Stefania.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma e Roberto portano avanti la loro farsa, anche se il ritorno di Marco stravolge un po’ le cose. La Zanatta ripensa all’ultimo incontro avuto con il suo ex e appare chiaro che tra loro è successo qualcosa di molto importante che spiegherebbe anche lo stato interessante della ragazza. Vittorio non riesce a trovare un modo per salvare il Paradiso Market, almeno fino a quando Marco ha l’idea di acquistare il giornale. Ma per realizzarla, ha bisogno dell’aiuto di Tancredi. Adelaide è partita da sola per Milano per affrontare la morte della sua amica; Marcello ci rimane male, ma comprende le motivazioni della Contessa, alla quale sente di essersi davvero legato in modo indissolubile. Clara e Francesco legano dopo aver scoperto di essere entrambi innamorati di qualcuno che non li ricambia – lei di Alfredo, la cui storia con Irene è diventata seria, lui di Maria, che lo vede solo con un amico, nonostante sia ancora arrabbiata con Vito che le ha mentito.

