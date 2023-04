Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 7 aprile: Adelaide ha lasciato Milano e…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 7 aprile, ci svelano che Marcello è pronto per partire insieme ad Adelaide e accompagnarla in questo momento delicato, ma riceve una brutta sorpresa. La Contessa ha infatti deciso di lasciare Milano senza di lui. Clara ha capito che Francesco è innamorato di Maria, quindi lo spinge a dichiararsi. Salvatore, però, non è d’accordo perché la siciliana lo vede solo come un amico, e sarebbe una mossa azzardata rovinare così il loro rapporto. Francesco quindi si limita a scrivere una lettera in cui confida tutti i suoi sentimenti per la giovane stilista, e decide di tenersi quel pezzo di carta per sé, come una sorta di sfogo personale.

Nicole Santinelli chi sceglierà a Uomini e Donne?/ Ex corteggiatore spiffera il nome

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 7 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, le cose prendono una brutta piega quando la tenera lettera di Francesco viene intercettata da Vito. Il contabile, che ha capito da tempo le mire del barista, è gelosissimo e si lascia andare a un altro dei suoi comportamenti violenti. Infatti Vito si confronta con il suo rivale in amore e lo aggredisce. Nel frattempo, Gemma sembra aver perso le speranze di poter tornare Marco, che ormai lo vede solo come un amico. Il giovane giornalista, invece, dichiara di non dimenticare mai Stefania, sebbene lei ora abbia scelto di stare con un altro. Questo loro confronto li porterà forse a riavvicinarsi, ma c’è una verità nascosta che li lega, e che ancora deve essere svelata. Questo segreto potrebbe stravolgere le carte in tavola e cambiare le dinamiche tra molti dei personaggi…

Amici 2023, Maddalena Svevi rifiuta il guanto ed é eliminata al serale?/ La scelta

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma accetta la proposta di matrimonio di Roberto proprio quando Marco torna improvvisamente a Milano. Il motivo del suo ritorno è presto svelato: tra lui e Stefania è finita. La notizia sconvolge Ezio e Veronica che fanno di tutto per non dirlo a Gemma, anche se poi apprende la verità. Adelaide scopre che una persona a lei cara, con la quale non ha più rapporti, è in fin di vita. Marcello le sta accanto e si propone di accompagnarla per il lungo viaggio. Alla fine, però, la Contessa si decide a partire da sola data la situazione delicata. Intanto Maria scopre tutta la verità sul conto di Vito e ne rimane talmente sconvolta da decidere di non parlargli più. Francesco ne approfitta per starle vicino. Alfredo vorrebbe chiedere a Irene di sposarlo. Vittorio ed Ezio decidono di collaborare insieme, escludendo Matilde che, delusa, decide di dedicarsi completamente al progetto imprenditoriale di Tancredi.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni "censura" Alessandro Basciano/ "Vorrei fare più storie con lui ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA