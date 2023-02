Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 10 febbraio: Flora sa qualcosa su Umberto…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 10 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 10 febbraio, ci svelano che Tancredi non ha perdonato Matilde per aver saltato la loro cena. Tra i due coniugi, che avevano da poco ritrovato l’armonia, c’è di nuovo tensione. Il Sant’Erasmo non intende rinunciare a sua moglie e sa che c’è un unico modo per impedirlo: deve allontanare Vittorio al più presto. Intanto, Ezio, su consiglio di Gloria, propone un nuovo accordo ad Umberto riguardo alla sua nuova fabbrica di denim. Guarnieri lo aveva velatamente minacciato quando aveva scoperto che una delle sue operaie si era candidata per un posto nell’attività di Colombo, che è di prossima apertura.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 10 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Francesco, dopo molte insistenze, alla fine si convince ad entrare finalmente nell’atelier del Paradiso: sarà ufficialmente un sarto e aiuterà Maria e Flora nel rattoppare abiti, dato che le due hanno moltissimo lavoro da fare. Tancredi, invece, utilizza rimedi estremo per allontanare la moglie da Vittorio Conti, e chiede l’aiuto di Umberto. Cosa escogiteranno i due? Nel frattempo, Flora sembra conoscere qualcosa di troppo su Umberto. La stilista ha infatti scoperto, per puro caso, che i progetti del suo compagno su Palazzo Andreani non sono esattamente come pensava. Quindi diventa curiosa e vuole conoscere meglio i suoi piani, specialmente perché ben presto saranno marito e moglie. Umberto, tuttavia, si mantiene molto riservato e non fa trapelare nulla…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, grazie al voto decisivo di Ludovica, Marcello è diventato socio in prova del Circolo. Il barista festeggia la sua conquista con Salvatore e si dice ottimista. Intanto, Gloria consiglia ad Ezio di farsi da parte e di non cercare di pestare i piedi ad Umberto: non sa con chi ha a che fare. Armando scopre qualcosa sul precedente lavoro in sartoria di Francesco e ciò spinge sempre più Maria a dargli una possibilità per lavorare al Paradiso. Elvira è al settimo cielo dopo aver ballato col suo nuovo vestito insieme a Salvatore, e Marcello è deciso a fare da Cupido affinché tra i due scocchi finalmente la scintilla. Nel frattempo, Vittorio è deciso ad abbandonare il suo incarico di pubblicitario, ma Matilde non glielo permette e gli sta vicino, fino a tarda sera, aiutandolo a riavere la giusta ispirazione per la sua prossima campagna. Così facendo, però, dimentica una cena molto importante con Tancredi, che è furioso con lei.

