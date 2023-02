Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 9 febbraio: Matilde dimentica Tancredi per..

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 9 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 9 febbraio, ci svelano che Marcello festeggia con Salvatore del successo che ha riscosso al Circolo grazie al suo discorso; ha raccolto molti applausi e anche Adelaide è rimasta colpita. Intanto, dopo che la capo operaia di Umberto si è candidata per un posto nella nuova attività di denim di Ezio, Gloria cerca di convincere l’ex marito a non inimicarsi Guernieri: lui è un uomo potente, e non conviene assolutamente pestargli i piedi. Inoltre Umberto ha velatamente minacciato Ezio di non fargli perdere altro personale.

Vittorio, nel frattempo, si rende conto di non riuscire a inviare in tempo la sua idea per lo spot pubblicitario alla compagnia automobilistica, quindi decide di lasciare il suo incarico. Armando, invece, scopre qualcosa sul passato di Francesco in merito alla sartoria e il motivo per cui l’ha lasciata nonostante fosse bravo…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 9 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ludovica alla fine vota a favore di Marcello e lui diventa nuovo socio del Circolo. Umberto, che si è sempre espresso contrario al suo ingresso perché ritiene scandalosa la presenza di un ex carcerato, lo ostacola ricordando una clausola che dice di tenere il nuovo socio in prova per un periodo di tempo. Marcello si dice ottimista, ma qualcosa farà pensare che Umberto (e non solo, anche Ferdinando non lo vede di buon occhio) farà di tutto per impedirgli di diventare socio a tutti gli effetti. Matilde non può accettare che Vittorio rinunci al suo incarico: la pubblicità è tutta la sua vita. Quindi la Frigerio, pur professandosi ormai lontana dai pensieri di Conti, decide di aiutarlo a superare questa crisi. Tuttavia, agendo in quel modo, la donna finisce per dimenticarsi della cena importante con Tancredi, valida per il suo futuro…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Irene convince Francesco a rattoppare l’abito che Elvira indosserà per la gara di ballo con Salvatore. Umberto scopre da Flora che una delle sue operaie si è candidata per un posto nella nuova attività di Ezio, quindi affronta apertamente quest’ultimo, dicendosi irritato. L’atmosfera che sembrava idilliaca tra Flora e Umberto rischia di spezzarsi quando lui le intima di non mettersi in mezzo. Vittorio è in crisi creativa e Matilde origlia, per puro caso, il suo sfogo. Adelaide aiuta Marcello nel pronunciare il suo discorso che servirà per far sì che i soci del Circolo lo votino. Dopo un imbarazzo iniziale, con Umberto che non perde occasione per deriderlo davanti alla Contessa, Marcello prende l’iniziativa di parlare a parole sue. Il suo discorso, seppur semplice, convince i membri del Circolo, che lo applaudono, sotto gli occhi irritati di Umberto.











