Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 11 marzo 2024: Matteo sta per ingannare Marcello e Vittorio

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11 marzo 2024 su Rai 1

Oggi, lunedì 11 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

La Promessa/ Anticipazioni 11 marzo 2024: Maria e Salvador si sposeranno davvero? Lope è preoccupato

Nella nuova puntata, Matteo spinge Marcello e Vittorio a firmare l’accordo con Hofer. Nel frattempo, Maria viene contattata da un giornalista che vorrà intervistarla insieme a Vito, ma Lamantia non è d’accordo e non si presenta all’incontro. Rosa scopre che sua madre sta per arrivare a Milano.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 11 marzo 2024

Marcello è nei guai, ignaro che suo fratello lavora segretamente per Umberto e che sta per preparare una trappola. Il giovane garantisce al Commendatore di aver escogitato una soluzione per spingere Vittorio e Marcello a firmare l’accordo con Hofer. Matteo dirà di essere disposto a partire per la Germania, per assicurarsi che l’accordo con l’imprenditore proceda a gonfie vele. In realtà si rivela tutto un imbroglio visto che il giovane è già in combutta con Guarnieri.

Beautiful/ Anticipazioni 11 marzo 2024: tensioni tra Hope e Liam a causa di Thomas

Vito e Maria sono ancora più distanti, tanto che Lamantia non si presenta a un’intervista alla quale avrebbe dovuto presenziare insieme alla sua ex fidanzata. Infatti, un giornalista è interessato a fare delle domande anche su di lui e il loro fidanzamento e Vito si dimostra in disaccordo. Nel frattempo Elvira perde la spilla che le ha regalato la madre di Tullio e la cerca disperatamente. Rosa, invece, scopre che la madre vuole recarsi a Milano per farle una visita e questo la mette in crisi. Lei e suo zio escogitano un modo per non far capire a Wanda che lei lavora al Paradiso e non come insegnante.

Perchè Terra Amara non va in onda oggi/ Cambia il palinsesto, la soap turca "trasloca" in prima serata

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, Matteo è tornato a Milano con l’intenzione di distruggere la reputazione di Marcello. Il ragazzo deve rispettare gli accordi con Umberto che lo tiene in pugno. Ma il suo compito sarà anche quello di aiutare Maria, per questo decide di incontrare Vito. Il faccia a faccia tra loro però si trasformerà ben presto in una lite furiosa.

Ciro è furioso con Maria che ha deciso di rompere il fidanzamento con Vito, causando disagio a tutta la famiglia. Questo lo porterà a discutere anche con la moglie Concetta, con la quale riesce però a chiarire e riappacificarsi. Le cose non andranno così per la figlia, verso la quale nutre ancora del risentimento per quanto accaduto. La stilista rimane così male della reazione del padre da suscitare preoccupazione in Vittorio che cerca di confortarla. Irene, invece, vuole riconquistare Alfredo e Clara le suggerirà una soluzione per riuscire nel suo intento. Ci riuscirà davvero?

© RIPRODUZIONE RISERVATA