Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 12 gennaio: Marcello colpisce Torrebruna!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 12 gennaio, ci svelano che il personaggio di Francesco continua ad avanzare nella soap e prende sempre più confidenza con le veneri dopo aver risolto un guasto in casa loro. Intanto, Marcello è molto abbattuto per la vendita di Palazzo Andreani e si considera un fallito. Ludovica gli sta vicino e lo esorta a reagire invitandolo ad un evento molto importante al Circolo, dove avrà modo di parlare con alcune alte personalità e così potrà farsi di nuovo strada. Intanto, Adelaide, che ha da poco iniziato il suo impiego alla Posta del Cuore del Paradiso Market, trova un modo per aiutare Matilde e Vittorio nel fare chiarezza sui loro sentimenti, specialmente perché tra i due è calato il gelo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 12 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Veronica può iniziare il sui primo giorno di lavoro al Paradiso. Grazie infatti all’intervento di Gemma, Roberto si è convinto ad assumerla in un doppio ruolo al Paradiso Market. Veronica può essere una preziosa risorsa dato che c’è carenza di personale. Tuttavia la felicità della donna dura poco poiché Ezio è scontento della situazione, quindi lei dà le dimissioni. Gemma resta senza parole dal gesto di suo madre, che non riesce a capire e non può accettare. Infine, Marcello è al Circolo con Ludovica, ma nel corso della serata viene provocato da Torrebruna, che non accetta di buon grado la sua presenza. A quel punto la situazione si scalda poiché tra i due c’è uno scontro fisico con Barbieri che perde il controllo e lo colpisce in viso! Come reagirà Ludovica e da che parte si schiererà?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide fa il suo ingresso trionfale al Paradiso, accolta con meraviglia dalle veneri, e con stupore da Vittorio e Roberto. La Contessa annuncia di aver accettato la proposta di Matilde di dirigere la Posta del Cuore del Paradiso Market. Intanto, Gemma, grazie all’aiuto di Roberto, riesce a far assumere Veronica al magazzino. Marcello è sconfortato all’idea di dover rimettere in vendita Palazzo Andreani, ma Adelaide lo incoraggia a non abbattersi: ci saranno nuovi affari in futuro. E infatti quando Umberto approfitta per riprendersi lo stabile, Marcello corre subito a informare la Contessa. Palma è preoccupata quando Francesco scompare e non rientra più a casa ma, grazie all’aiuto di Armando e di un riluttante Salvatore, il ragazzo verrà ritrovato.

