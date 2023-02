Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 febbraio: Umberto trema, Flora parlerà?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 14 febbraio, ci svelano che la soap torna su Rai 1 dopo aver saltato l’appuntamento di lunedì causa elezioni regionali. Flora sa qualcosa di troppo: ha capito che Umberto le ha mentito a proposito di Palazzo Andreani, e che il suo scopo non è costruire un albergo di lusso, bensì un altro magazzino in grado di schiacciare la concorrenza del Paradiso. La stilista non può permettere di perdere il suo lavoro, quindi è intenzionata a confessare tutta la verità a Vittorio. Umberto, dal canto suo, sarà molto preoccupato che la sua compagna potrebbe mandare in fumo ogni suo progetto.

Maria continua ad incoraggiare Francesco: la giovane stilista gli fa un regalo perché vuole spronarlo a non abbandonare il suo sogno. Nel frattempo, Vito è impegnato a trovare il dono perfetto per Maria per il giorno di San Valentino. Il siciliano è alla ricerca di un tipo di fiore particolare per farle una sorpresa. Così Marcello si propone di aiutarlo, e si affida a un suo amico, Mattia Costa, un ex galeotto come lui. Grazie alla sua esperienza nel campo, Mattia riesce ad esaudire la richiesta di Vito.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 14 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, l’iniziativa del Paradiso a tema San Valentino è molto apprezzata tra le veneri, che fantasticano sulla romantica festa. Elvira sogna di stare con Salvatore, Maria con Vito, mentre Irene continua a fare la preziosa con Alfredo. Intanto, Tancredi e Matilde sembrano essersi lasciati alle spalle le incomprensioni, e partono per una vacanza romantica. Infine, Gemma, seppur indecisa dallo strano corteggiamento di Marco, alla fine si lascia andare con Carlos. Qualcuno, però, resta a casa nella sua solitudine, senza poter festeggiare San Valentino. Parliamo forse di Vittorio, ancora in crisi d’amore? O forse di Gloria, che deve guardare in silenzio il modo in cui Ezio e Veronica sono più uniti che mai?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, si avvicina San Valentino e al Paradiso si respira un’aria decisamente romantica. Vittorio spiega a Roberto e Matilde la sua iniziativa: un gioco per trovare l’anima gemella. Le veneri fantasticano sulla festa di San Valentino e fanno un bilancio della loro vita sentimentale. Tra Flora e Umberto c’è aria di tensione: la stilista è turbata perché ha capito che il suo compagno le sta mentendo in merito alle reali intenzioni su Palazzo Andreani. Oltretutto lui si dimostra molto criptico e non intende fornirle i particolari del suo progetto. Marcello, invece, segue alla lettera le istruzioni di Adelaide durante il suo periodo di prova al Circolo.











