Il Paradiso delle signore non va in onda, perché?/ Speciale elezioni il 13 febbraio

Il Paradiso delle signore non va in onda il 13 febbraio

Il Paradiso delle signore non va in onda il 13 febbraio: oggi la soap italiana si ferma per lasciare spazio allo speciale sulle elezioni regionali nel Lazio e nella Lombardia. Ci sarà quindi un cambio di palinsesto, con Rai 1 che trasmetterà lo Speciale TG1 a partire dalle 14:50, e proseguirà fino alle 17. Da qui quindi deduciamo che la programmazione de Il Paradiso delle signore salta nella giornata odierna. In vista dello speciale per le elezioni, la soap, ambientata in un magazzino milanese degli anni sessanta, ha anticipato la puntata a sabato 11 febbraio.

Quando torna Il Paradiso delle signore? La programmazione ripartirà normalmente il giorno di San Valentino, una festa che verrà celebrata nella puntata del 14 febbraio e in cui vedremo il magazzino circondarsi di un’atmosfera molto romantica. Occhi puntati sui personaggi maschili e femminili della soap: se da una parte ci sarà chi festeggerà in dolce compagnia la serata, c’è anche chi invece la passerà nello sconforto più totale.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 14 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in onda il 14 febbraio su Rai 1, ci svelano che l’iniziativa “Cuori solitari” pensata da Vittorio per la festa degli innamorati, raccoglie partecipanti tra le veneri e non solo. Irene continua a resistere alle avances di Alfredo, nascondendo di essere in qualche modo interessata a lui, mentre Elvira e Salvatore si avvicinano sempre di più. Gemma alla fine cede alla corte di Carlos, che ha organizzato per lei una bella serata, mentre Tancredi parte con Matilde a Saint Moritz. E poi c’è Vito, che sta pianificando una sorpresa per la sua Maria, alla quale continua a nascondere di essere il suo promesso sposo (un segreto che il contabile sta rimandando, alla ricerca del “momento giusto” per rivelarlo).

Tra gli scontenti e i single che passeranno il San Valentino da soli ci sono Gloria e Vittorio. La prima resterà molto male quando vedrà Ezio molto innamorato di Veronica, ma la capo commessa non potrà fare altro che continuare a soffrire in silenzio. Per quanto riguarda Vittorio, invece, continua ad essere in crisi sull’argomento “amore”.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 febbraio: arriva un nuovo personaggio

Nella puntata di San Valentino, Il Paradiso delle signore dà il benvenuto a un nuovo personaggio: si tratta di Mattia Costa, interpretato da Jacopo Lo Conte, un ex compagno di prigione di Marcello che ora fa il fiorista. Il giovane Barbieri si rivolgerà proprio a lui quando Vito gli chiederà aiuto per cercare un tipo di fiori per fare una sorpresa a Maria. L’incontro tra Marcello e Mattia lascerà il segno e non sarà solo un personaggio di passaggio. Infatti, come l’attore ha anticipato a TV Sorrisi e Canzoni: “Penso che il pubblico noti e ricordi di più i cattivi, e dovrei aggiungere “purtroppo”. Così forse sceglierei un cattivo.” Mattia appare come un uomo cambiato, e Marcello vuole dargli fiducia… Vedremo cosa ci riserverà.

