Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 14 marzo: Stefania chiede aiuto a Marco

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 14 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 14 marzo, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Stefania non ha lasciato Milano, ma si nasconde e non vuole dire alla sua famiglia dove si trova. Gloria in preda al panico pensa di andare dalla polizia a denunciarne la scomparsa ma Veronica la ferma. Stefania si presenta a Villa Guarnieri e chiede aiuto a Marco che la fa alloggiare nella foresteria di nascosto da tutti. Gemma teme che Marco la voglia lasciare, è sempre più distante e non ha interesse ad uscire con lei. Adelaide è contenta che Romagnoli sia entrato a far parte del Paradiso, ignara del ricatto che ha fatto a Umberto, è convinta che Dante possa essere un buon collaboratore per Vittorio. La piccola Irene non vuole trasferirsi a Milano, così Salvatore decide di non acquistare più la nuova casa.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Stefania ha scoperto che sua madre è Gloria e sentendosi tradita negli affetti, ha scelto di non tornare a casa ma chiedere ospitalità alle sue amiche Maria e Irene. Veronica disapprova il comportamento della Moreau, lei non avrebbe mai rivelato la verità a Stefania, ma Gloria non ci sta, per anni si è fatta invisibile, si è messa da parte, ha sbagliato a nascondere come sono andati realmente i fatti alla figlia, ma adesso è convinta di aver fatto la cosa giusta. Ezio vuole incontrare la ragazza ma lei si rifiuta di vederlo, quello che interessa ora al Colombo è riuscire a farsi ascoltare dalla figlia, non è detto che sia disposta a perdonarlo, ma almeno saprà come sono andate realmente le cose. La collezione è a rischio, la Signorina Buonasera Rosanna Vaudetti sarebbe dovuta essere la madrina, invece un imprevisto le impedisce di presentare i nuovi abiti disegnati da Flora. Purtroppo nemmeno le Veneri possono essere impiegate, perché i giornalisti si aspettano una celebrità, Vittorio è molto affranto, ma non vuole arrendersi e concentra le sue energie sui vestiti sperando che la loro bellezza possa stare al centro della scena.

Agnese con una scusa fa allontanare la Puglisi dalla sartoria per restare sola con Irene per chiederle se sa cos’è successo a Roma tra Maria e Rocco. La ragazza mente dicendo che tra loro non ci sono state confidenze, l’Amato mette al corrente la Cipriani che la sua amica ha fatto credere di parlare al telefono con il fidanzato che sarebbe dovuto essere a Roma invece in questo momento è in Svizzera ad allenarsi. Un altro mistero è anche la fuga di Stefania dalla sua casa. Irene preoccupata per lo stato malinconico della Colombo, chiede a Gemma se è a conoscenza di qualcosa, la Zanatta mente, l’intervento della Moreau fa allontanare Irene che torna al suo lavoro. Gemma scoppia in lacrime e chiede scusa a Gloria, se non le avesse spedito la lettera minatoria non sarebbe accaduto niente, ora si sente responsabile. La capo commessa la tranquillizza dicendole che i veri colpevoli sono lei ed Ezio, ma la Zanatta teme che Stefania possa escluderla dalla sua vita.

Stefania incontra Marco per avere un po’ di sostegno, la ragazza gli confida di aver trascorso la notte a pensare a quali segnali avrebbe potuto cogliere, non ci sono giustificazioni per nessuno, in questo momento l’unica persona di cui si fida è proprio Marco. Gloria va a trovare Stefania che ne approfitta per ricordare alla madre quanto abbia sofferto senza la sua presenza, di lei ha solo un’immagine sfocata e le lacrime che ha versato per la sua assenza. Gloria è disposta a raccontare le motivazioni che l’hanno fatta allontanare dalla figlia, ma Stefania la manda via senza farla parlare. L’abito di punta della collezione non si trova, Vittorio intanto tiene una conferenza stampa con i giornalisti per presentare i nuovi abiti e si scusa per l’assenza della Vaudetti che avrebbe dovuto indossare l’abito di punta. All’improvviso entra in scena Nino con un televisore che sorprende il Conti che non capisce cosa stia succedendo, il magazziniere accende la tv e compare la Signorina Buonasera Rosanna Vaudetti con addosso il vestito di punta della collezione primavera-estate disegnata dalla Ravasi che annuncia i programmi della serata. La sfilata ha un grande successo ma Vittorio non è contento, mentre Dante artefice della promozione è soddisfatto di aver messo in difficoltà di nuovo il suo rivale. Anche se Conti è convinto che il Romagnoli tenendogli nascosto tutto lo ha fatto solo per metterlo in difficoltà, il manager si giustifica dicendo che ha voluto solo dimostrargli che anche lui è un buon collaboratore e questa volta è riuscito a salvare il Paradiso e la reputazione del suo socio.

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Maria rivela ad Agnese che tra lei e Rocco è tutto finito, lui si è fidanzato ufficialmente con Miss Italia. La ragazza è triste perché non può competere con la Miss, lei è più bella, è più spigliata, è più alla moda, farebbe impazzire chiunque ed è impazzito anche Rocco. La Puglisi è dispiaciuta di non aver detto subito la verità perché si è sentita umiliata dall’uomo che tanto ama e non riesce a dimenticare. Stefania dopo lo scontro con Gloria scrive una lettera a Maria e Irene per ringraziarle dell’ospitalità, la ragazza lascia Milano per trascorrere del tempo dalla zia Ernesta, la verità è un’altra, Stefania non si trova e dalla zia non è mai arrivata.



