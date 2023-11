Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 novembre 2023: Maria non sa cosa fare

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 novembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Maria è molto confusa e non sa cosa fare. Vito le ha proposto un’allettante offerta di lavoro che potrebbe risolvere tutti i loro problemi e permetterle anche di avviare un’attività tutta sua. Per la stilista è una grandissima opportunità, però non sa quale direzione prendere. Mentre la siciliana continua a ripensare a cosa sia più giusto fare per lei e per il suo futuro, Vito cerca un’attività da rilevare a Milano, come alternativa all’Australia. Il giovane spera di poterci riuscire, ma non sarà facile.

Marcello ha iniziato ad avere qualche sospetto su Matteo e crede non sia del tutto sincero, specialmente dopo aver origliato per caso una parte della sua conversazione con Mancino. I suoi dubbi cominciano a diventare quando nota che suo fratello non porta più l’orologio che gli ha regalato Adelaide. Che fine ha fatto il suo dono? Lo ha forse venduto? Il giovane Barbieri non crederà alla giustificazione di Matteo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 14 novembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Leonardo Crespi deve andare al Paradiso per un incontro con Vittorio. Il giovane imprenditore non sa assolutamente che Irene lavora lì, dato che la capo commessa gli ha fatto intendere tutt’altro. Stavolta, però, dovrà fare di tutto per evitare che lui lo venga a sapere. Ma perché la Cipriani si comporta in questo modo con Leonardo se si dichiara felicemente fidanzata con Alfredo? E chissà se il magazziniere possa iniziare a nutrire qualche dubbio sullo strano comportamento della ragazza…

Intanto Tancredi e Umberto portano avanti il loro piano, ma Fiorenza si sta dimostrando un osso duro: anche lei vuole ottenere qualcosa da questo accordo. I due uomini d’affari dovranno stare molto attenti, perché la loro discussione potrebbe essere ascoltata da orecchie indiscrete. Flora, nelle vicinanze, riesce ad origliare qualcosa di importante. Nel frattempo, la famiglia Puglisi è riunita attorno a un tavolo per parlare del destino di Maria: la stilista deciderà di seguire il suo cuore con Vito, oppure resterà a Milano?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio e Gloria si sposano. Irene continua a incontrare Leonardo Crespi, al quale nasconde di lavorare al Paradiso. Alfredo li vede insieme e diventa sospettoso. Vito ha una proposta per Maria che potrebbe risolvere i loro problemi e dare anche una svolta al loro futuro. La stilista, però, è molto confusa. Marcello scopre che Matteo potrebbe avere delle questioni irrisolte inerenti a del denaro. Tancredi e Umberto continuano a tramare con Fiorenza contro i Colombo, la loro fabbrica, e ovviamente contro Vittorio.

