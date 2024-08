Anticipazioni La promessa 31 agosto-1 settembre 2024: Margarita rivela i suoi sospetti

Doppio appuntamento in arrivo con la celebre soap pomeridiana di Canale Cinque, che come di consueto regalerà sorprese ai telespettatori, le anticipazioni de La promessa per la puntata di venerdì 31 agosto 2024 prevedono diversi avvenimenti, partendo da Margarita che rivelerà a Lorenzo i suoi sospetti riguardo a Pelayo e Jeronimo, che racconta di aver visto il conte con una valigia piena di denaro e lo convince ad allearsi per scoprire cosa c’è dietro la questione, Abel invece si lascia andare a una rivelazione con i marchesi e svela di aver visto male Jimena e per questo consiglia a Manuel di andare a farle visita.

Le anticipazioni de La promessa rivelano che andrà in scena un momento di tensione tra Manuel e i marchesi, ma l’allarme poi rientrerà, intanto Leonor fa ritorno a La promessa e viene accolta con grande entusiasmo dai locali, intanto Pia ordina di placare i commenti sul fatto che Petra è la madre di Feliciano e tutti storcono il naso davanti alla proposta, intanto Salvador combina alcuni pasticci con Alonso e Manuel.

Anticipazioni La promessa 1° settembre: la rinuncia di Curro al centro della trama

Nel corso delle prossime puntate della soap si registreranno poi altri avvenimenti, le anticipazioni de La promessa per la puntata in onda domenica 1° settembre ci rivelano che Manuel andrà a incontrare Jimena, anche se si è detto certo che non sarà poi troppo utile questo avvenimento, Alonso si arrabbia con Romulo che non riesce a svolgere il suo lavoro dopo che Maria è scomparsa, la sparizione della donna accenderà tensioni e intanto Teresa rivelerà a Leonor l’accaduto.

Stando alle anticipazioni de La promessa troveremo Curro rivelare a Jana che rinuncerà al trono come conte de La Mata, Manuel dice a Abel di scusarsi con Jana per il suo addio immediato, ma l’uomo non riferirà niente di quanto richiesto, Funes intanto rivela di non avere novità sulla scomparsa di Maria, ma rivela che un’altra domestica è stata uccisa dopo che era sparita.

