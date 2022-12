Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 15 dicembre: Adelaide, lettera da Ludovica..

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 15 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 15 dicembre, ci svelano che Stefania ancora non sa se partire con Marco, data la situazione in famiglia piuttosto delicata. La giovane editrice non se la sente di lasciare sua madre da sola in questo momento. A quel punto, Veronica ed Ezio cercano un modo per convincerla a partire, fingendo che tra loro vada tutto bene. Anche Matilde e Vittorio escogitano qualcosa per spronare i ragazzi ad andare in America: è la loro grande occasione e non possono perderla.

Al Paradiso, anche qualcun altro cerca di convincere una persona: è Armando, che crede fermamente che Clara possa riuscire a gareggiare con la bicicletta e non solo, magari anche vincere quella gara! Intanto, Adelaide, dopo le parole di Marcello e di Marco, che l’hanno incoraggiata a non mollare, ritorna al Circolo a testa alta per far vedere a tutti che la Contessa non si arrende facilmente.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 15 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ludovica sta per tornare a Milano, la data è imminente. Per questo motivo fa recapitare una lettera destinata alla Contessa, ma quest’ultima sarà molto titubante sul fatto di rivelare o meno a Marcello che la sua ex tra pochi giorni sarà in città… Vittorio e Matilde hanno un confronto sulle rispettive situazioni sentimentali: da un lato c’è lui che sta per tornare ad essere un uomo libero, dopo la richiesta di Marta di annullare il matrimonio, dall’altra c’è lei il cui rapporto con Tancredi è più complicato che mai. Infine, Stefania è sconvolta quando scopre che Marco ha rinunciato al lavoro in America per rimanerle accanto a Milano!

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, sia Marco che Marcello cercano di convincere Adelaide a reagire dopo che la contessa ha appreso che Umberto e Flora si sono fidanzati. La notizia l’ha buttata giù di morale, anche se la donna è troppo orgogliosa per ammetterlo. In particolare, Marcello, che si è ormai affezionato a lei, ha fatto di tutto per incitarla a mostrarsi in pubblico a testa alta per far vedere che non si sente per nulla sconfitta. Intanto, Veronica è ancora arrabbiata dopo la visita di Gloria e ne parla con Ezio, finendo per peggiorare le cose: infatti i due litigano pesantemente. Stefania comincia ad avere dei dubbi in merito alla sua partenza vista la delicata crisi familiare di cui Gemma l’ha messa al corrente. A questo punto, la giovane ne parla con Marco, dicendosi incerta se lasciare o meno Milano proprio in questo momento in cui sua madre potrebbe avere più bisogno di lei…

Clara non vuole partecipare alla gara ciclistica. Gloria dice ad Armando che ha intenzione di indietreggiare riguardo all’affare con Ezio per evitare ulteriori screzi in famiglia; Veronica intanto vorrebbe evitare che Stefania rinunciasse a partire e quindi propone a Ezio una tregua. Infine, Vittorio è rientrato da Parigi con una novità allettante: l’uomo ha incontrato Marta e lei gli ha chiesto l’annullamento del loro matrimonio.











