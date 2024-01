Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 17 gennaio 2024: Irene, un’incredibile proposta

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17 gennaio 2024 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Maria non trova pace: divisa tra l’impegno con il promesso sposo Vito, e il sentimento nascente che sente nei confronti di Matteo, la stilista capisce di non riuscire più a gestire i suoi sentimenti contrastanti. Per questo motivo, la stilista decide di non andare a lavorare. Non vedendola in atelier, sia Vito che Matteo si preoccupano, cominciando a pensare che possa star male, o che le sia accaduto qualcosa. Intanto, Tullio ha deciso che Elvira indosserà un abito preso da lui, e solo con questo abito potrà fare buona impressione ai suoi. Come si comporterà la ragazza con questo capo d’abbigliamento? La Venere ovviamente lo indosserà, ma lo farà a modo suo, per far capire al fidanzato che nessuno decide come deve vestirsi.

Che impressione farà Elvira alla cena con i suoceri? Nel frattempo, Leonardo Crespi ha in mente di ospitare la giovane stilista inglese Mary Quant e i suoi abiti alla Galleria Milano Moda. Il giovane imprenditore propone la sua idea a Flora e Matilde, che tuttavia hanno reazioni differenti in merito.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 17 gennaio 2024

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Leonardo, quindi decide di rigirare la sua proposta a Irene, e la incontra al Caffè Amato per parlarne. Il suo scopo è anche quello di far colpo su di lei, ma Alfredo dovrà starà bene attento: è ormai da tempo che Crespi tenta di conquistare la sua fidanzata. La Cipriani, intanto, è molto colpita dall’idea di Leonardo, e lo riferisce a Vittorio; e lui sembra proprio cominciare a pensare a qualcosa per sfruttare l’immagine della nota stilista. Infine, Marcello informa Matteo che il loro affare è saltato ma forse non tutto è perduto. E quando Barbieri si incontra con Umberto, tra loro si consuma l’ennesimo scontro.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Salvatore scopre che Elvira conoscerà i genitori di Tullio e ci rimane male. Marcello propone a Matteo di lavorare insieme, ma Umberto trova un modo per mettere loro i bastoni tra le ruote. Vito annuncia ai Puglisi che l’acquisto della casa dove andranno a vivere lui e Maria è andato in porto. Tutti festeggiano, tranne la ragazza. Il fidanzato nota che è pensierosa, ma lei riesce a sviare l’argomento. Quando rimane da sola, però, non può fare a meno di sentirsi angosciata, non riuscendo a separare i sentimenti che prova per Vito e quelli che sente per Matteo.

