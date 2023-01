Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 17 gennaio: Salvo preoccupato per Marcello

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 17 gennaio, ci svelano che Matilde e Vittorio hanno vinto un premio grazie alla loro campagna pubblicitaria, ma lui si rifiuta di andarlo a ritirare insieme a lei. La tensione tra i due è ancora alle stelle, ma Adelaide trova il modo per convincere la Frigerio a far pace con Conti. Solo così i due si potranno incontrare per mettere finalmente da parte le loro incomprensioni. Francesco si è trovato bene a lavorare alla Caffetteria, quindi cerca di conquistare la stima di Salvatore nella speranza che possa offrirgli un posto. Il ragazzo sa però che si tratta di una situazione abbastanza difficile da gestire.

Terra amara/ Anticipazioni 17 gennaio: Zuleyha può rivedere Adnan, ma...

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 17 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, le preoccupazioni di Salvatore aumentano quando Marcello sembra davvero intenzionato a trasferirsi in Australia per gettarsi alle spalle tutta la sua storia con Ludovica. La delusione è ancora tanta e il giovane barista non sa come riprendersi. Più tardi, Salvo ne parla con Armando e gli confessa di essere molto preoccupato per il suo amico. A quel punto, Armando decide di intervenire per provare a convincerlo a rimanere a Milano. Parlandogli a cuore aperto, il capo magazziniere riuscirà a sciogliere il suo cuore e a farlo affrontare i suoi fantasmi? Fuggire non è la risposta giusta, anche se Marcello sembra proprio intenzionato a prendere l’aereo per andare dall’altra parte del mondo…

Beautiful/ Anticipazioni 17 gennaio: Quinn minaccia Donna, volano parole pesanti...

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, il fidanzamento di Ludovica e Torrebruna ha gettato Marcello nello sconforto più totale, tanto da pensare di trasferirsi in Australia per stare vicino alla sua famiglia. Armando e Salvatore cercano di tirargli su il morale, ma senza successo. Anche Adelaide prova a spronare Marcello, invitandolo a non rinunciare a ciò che ha costruito qui a Milano. Al Paradiso, Veronica e Gloria hanno modo di confrontarsi sul loro rispettivo lavoro, riuscendo a trovare anche un punto di incontro. Clara, invece, non sa se partecipare a un’altra gara di bicicletta perché sa che suo zio, Don Saverio, è molto contrario. Infine, Vittorio riceve una bella notizia: ha vinto il premio per la campagna pubblicitaria fatta con Matilde in copertina, ma non vuole andare a ritirarlo perché quel servizio fotografico è legato a troppi ricordi.

LEGGI ANCHE:

Un posto al sole/ Anticipazioni 16 gennaio: Elena scettica, Alice sta mentendo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA