Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 18 gennaio: Vittorio lascia il Paradiso?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 18 gennaio, ci svelano che Clara comincia ad allenarsi per la gara ciclistica ed è entusiasta, perché aiutata anche da Alfredo. Intanto i due, di comune accordo, non dicono nulla a Don Saverio. Nel frattempo, Marcello sembra ormai aver preso la sua decisione di partire per l’Australia e Armando gioca la sua ultima carta per convincerlo a restare a Milano: chiede l’aiuto estremo di Adelaide. Solo lei potrebbe farlo ragionare. Intanto, Alfredo e Don Saverio hanno un diverbio legato allo sport praticato da Clara. Irene assiste alla scena e rimane colpita dall’intraprendenza del giovane magazziniere.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 18 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Veronica, nonostante sia stata rassicurata da Ezio, si lascia di nuovo assalire dai dubbi quando nota sempre una maggiore complicità tra il suo compagno e Gloria. Oltretutto i due ex sembrano tenerla all’oscuro su ciò che si stanno dicendo; motivo per cui Veronica è preoccupata. Teme forse un ritorno di fiamma? Nel frattempo, Ludovica viene a sapere della partenza di Marcello e vorrebbe correre a parlargli, ma qualcosa potrebbe trattenerla. Infine, Vittorio non riesce più a lavorare al fianco di Matilde quindi accetta una nuova proposta di lavoro per una casa automobilistica. Quindi comunica la notizia alla donna ed esprime la sua intenzione di lasciare il Paradiso. Vittorio Conti se ne andrà sul serio?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Matilde e Vittorio hanno vinto un premio grazie alla loro campagna pubblicitaria, ma lui si rifiuta di andarlo a ritirare insieme a lei. Adelaide trova il modo per convincere la Frigerio a far pace con Conti, così che i due potranno sotterrare l’ascia di guerra e mettere da parte le delusioni. L’ombra di Tancredi è sempre su di loro. Anche Marcello soffre per amore ed è sempre più intenzionato a partire per l’Australia. Armando cerca di parlargli a cuore aperto, Salvo è preoccupato per lui, e Adelaide tenta di farlo ragionare. Intanto Francesco vorrebbe lavorare nella Caffetteria, ma sbaglia approccio con Salvatore; successivamente si scusa per il suo comportamento. Clara è indecisa di gareggiare o meno perché teme di essere scoperta, quindi convince Alfredo a sostituirla in canonica dallo zio Don Saverio. Veronica ha un attimo di smarrimento quando vede Ezio e Gloria insieme in ufficio, specialmente perché lui le dice di andarsene. Ma tornato a casa, l’uomo si fa perdonare.

