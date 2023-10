Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Vittorio e Matilde di nuovo complici

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18 ottobre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che da quando Adelaide è partita, Marcello sta cercando di andare avanti, aggrappandosi al fatto che lei gli abbia affidato le sue quote perché si fida di lui. Quando Umberto scopre che la Contessa ha deciso di lasciare il giovane Barbieri, accoglie la notizia nascondendo di esserne davvero soddisfatto. Che il Guarnieri nutra ancora qualcosa verso di lui? Oppure ha semplicemente voglia di prevalere su Marcello? Nel frattempo Matilde è impegnata nella preparazione di una campagna promozionale della Galleria Milano Moda, ma si trova indaffarata e un po’ in difficoltà.

Vittorio si propone di aiutarla, ricambiando anche il favore per tutte le volte che la donna l’ha supportato al Paradiso. Intanto, Flora è alle prese con l’organizzazione di un evento al Circolo, e punta a organizzarlo nel migliore dei modi. La stilista, però, non ha preso in considerazione Fiorenza Gramini, che ha ben altre idee in testa. Le due quindi si scontrano nei preparativi.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 18 ottobre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Alfredo non vuole deludere Irene, ed è pronto ad esaudire ogni suo desiderio. Il ragazzo però è anche a corto di denaro, e non può totalmente acconsentire a ogni sua richiesta. Amando molto la ragazza, il magazziniere non presta attenzione ai consigli che gli vengono dati e si mette in testa di dover fare di più per poter dare alla capo commessa quello che lei desidera. Fino a che punto, però, sarà disposto ad andare il giovane Perico?

Intanto Matteo vuole lasciare il suo lavoro di contabile al Paradiso, ma qualcuno proverà a fargli cambiate idea. Sarà Maria che prenderà a cuore il suo problema. Grazie alle sue parole e ai suoi preziosi consigli, la siciliana riuscirà a convincerlo che mollare un ruolo così prestigioso non ne vale la pena?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide è partita per Ginevra per stare più vicina alla figlia, e ha affidato a Marcello l’incarico di gestire le sue quote. Umberto, anche se non lo dà a vedere, è infastidito dalla scelta della Contessa. Matteo viene assunto come nuovo contabile al Paradiso, sotto gli occhi di Maria che ne resta piacevolmente contenta. Intanto tra lei e Vito sembra essere tornato il sereno, ma lui ancora non ha intenzione di tornare a Milano. Salvatore capisce di essere ancora molto legato ad Elvira: e lei? Alfredo sente di non riuscire a soddisfare più tutte le richieste di Irene, che pretende molto, ma non può rifiutare i suoi desideri.

