Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 ottobre 2023: Salvo ed Elvira, c’è ancora qualcosa?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13 ottobre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che la partenza di Adelaide è ormai prossima, e la donna sta comunicando ai suoi affetti e colleghi più cari le ultime disposizioni. Dopo che Flora ha accettato la sua proposta di trasferirsi a Villa Guarnieri con Umberto, e dopo aver chiuso la relazione con Marcello (che comunque non si rassegna all’idea), la Contessa deve annunciare a Vittorio che lascerà Milano. Che ne sarà delle sue quote al Paradiso? Adelaide spiega a Conti che se ne occuperò personalmente poiché nominerà una persona di fiducia che sia in grado di gestire le sue finanze.

Dopo aver scoperto che al Paradiso cercano un nuovo contabile, Matteo si candida al ruolo al grande magazzino. Forte del suo diploma di ragioniere, il fratello di Marcello sostiene un ottimo colloquio di lavoro, impressionando tutti. Per questo motivo, può iniziare subito il periodo di prova.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 13 ottobre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Salvatore ha scoperto nel modo peggiore che Alfredo ha tradito la sua fiducia mentendogli a proposito della sua uscita a quattro con Irene, Elvira e Tullio. Il barista è molto deluso perché l’amico non gli ha detto nulla. Se gli avesse raccontato la verità, sarebbe stato diverso. Il giovane Perico tenta quindi di scusarsi con Salvatore, ma a nulla serviranno le sue giustificazioni. Ma siamo davvero sicuri che tra Salvo ed Elvira sia del tutto finito? Nonostante ribadisca a se stesso e a lei che ormai sono solo amici, è chiaro che, trovandosi soli, siano ancora molto legati. Specialmente Salvatore.

Infine, è tempo degli addii: Adelaide convoca Umberto, Flora, Matilde, Tancredi e Marcello per dare a tutti un grande annuncio. La partenza della Contessa è vicinissima?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide si prepara a partire per Ginevra dove incontrerà di nuovo sua figlia Odile. Propone a Flora e Umberto di andare a vivere lì insieme a Tancredi e Matilde. Poi, lascia libero Marcello, sostenendo che una relazione a distanza non può funzionare. Irene prende le difese di Delia dopo che la moglie di un cliente l’ha umiliata. Ciro sospetta che Maria e Vito siano in crisi e decide di indagare. Matteo è alla ricerca di un lavoro proprio quando al Paradiso manca un contabile. Salvatore scopre che Alfredo gli ha mentito ed è andato a un’uscita a quattro con Elvira e Tullio.

