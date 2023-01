Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 19 gennaio: Adelaide convince Marcello a…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 19 gennaio, ci svelano che Adelaide ha fatto capire a Marcello che a Milano ha ancora molto da dare, e può costruirsi un nome se davvero vuole. Inoltre buttandosi sul lavoro potrà dimenticare Ludovica e ricominciare da zero. Dopo le parole della Contessa, il barista è ancora deciso sul partire o meno per l’Australia. Forse gli serve un’altra spinta? Vito vorrebbe uscire con Maria, ma lei è impegnata nella realizzazione della sua collezione di abiti da sposa. Nonostante tutto, il giovane contabile decide di starle accanto, di aspettarla, e anzi le indica anche il modo per ottenere ispirazione. Matilde è ormai una donna super in carriera e nel momento del bisogno riesce a gestire, anche da sola, alcune problematiche lavorative del Paradiso in modo assolutamente brillante.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 19 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Salvatore ha bisogno di nuovo personale in Caffetteria poiché la partenza di Marcello sembra imminente. Così decide di dare una seconda possibilità a Francesco e di assumerlo. Ezio, invece, prosegue nel suo affare con Gloria e i due riescono a fare una preziosa offerta al loro compratore: Colombo così compra il capannone che gli permetterà di avviare la sua attività. Adelaide fa un ultimo tentativo con Marcello per cercare di convincerlo a restare a Milano. La Contessa si sente generosa e gli offre una quota sulla vendita di Palazzo Andreani; il barista accetta subito, convinto che la sua scalata in società potrà finalmente ripartire da qui. Con questa mossa, Marcello decide finalmente sulla sua vita e si dice pronto a voltare pagina e dimenticare la sua amata Ludovica.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Vittorio ritira il premio di Miss Giarrettiera, vinto grazie alla campagna pubblicitaria realizzata con Matilde. Nel discorso di ringraziamento, Conti fa riflettere la Frigerio sull’opportunità di essere se stessi. Ma l’ombra di Tancredi è ancora su di loro. Armando gioca la sua ultima carta per convincere Marcello a rinunciare alla sua partenza in Australia e si rivolge alla Contessa; quella stessa sera, Adelaide si presenta a casa del barista e, con le sue parole, lo invita a pensare a se stesso e smetterla di vivere in funzione di Ludovica o di chiunque altro. Irene osserva Don Saverio riprendere Alfredo e lo rivela a Clara, che è molto preoccupata per la situazione in cui ha messo il magazziniere. Intanto, Vito e Maria vorrebbero uscire ma devono rimandare il loro appuntamento perché lei è impegnata nella creazione della sua collezione di abiti da sposa. Infine, Vittorio rivela a Matilde di aver accettato una proposta di lavoro per una casa automobilistica a Bologna…

