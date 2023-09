Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 19 settembre 2023: Matteo, ecco cosa lo lega a Marcello

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Ciro è contrario all’assunzione di Agata come venere alla boutique perché vorrebbe che la figlia iniziasse il suo percorso all’università per diventare infermiera. La ragazza ha quindi dei dubbi proprio quando deve iniziare la prova al Paradiso. Irene, però, è intenzionata ad assumerla, quindi le propone un escamotage dei suoi per aggirare l’ostacolo. Riuscirà la giovane Agata a farsi valere? E come andrà il suo primo giorno da venere?

Un altro membro della famiglia di Maria ha i suoi problemi. Ciro è emozionatissimo ma anche molto agitato, e quindi non esprime il massimo in Caffetteria. Salvatore non è molto contento del lavoro che svolge il signor Puglisi, ma Armando lo invita a concedergli del tempo per ambientarsi. Nel frattempo, Vittorio è come sempre un fiume di idee, e anche stavolta trova la giusta opzione per realizzare la nuova linea uomo del Paradiso.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 19 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Adelaide non si fa più vedere al Circolo: è praticamente sparita. Ancora molto delusa da sua figlia Odile che ha deciso di non accettare più il suo invito a raggiungerla, la Contessa si è chiusa in sé ed ha perfino allontanato Marcello. Qualcuno, però, capisce che c’è qualcosa che non va nel suo strano comportamento. Umberto sospetta che la donna sia in pena per qualcosa e inizia a fare domande su di lei. Questo suo indagare ovviamente infastidisce Flora, che per l’ennesima volta si sente messa da parte. Infine, Matteo incontra di nuovo Maria, dopo il fugace bacio che le aveva rubato. Stavolta l’affascinante uomo misterioso si presenta, e non solo: finalmente, riesce a parlare con Marcello, al quale rivela una sconvolgente verità. Matteo è suo fratello!

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, la boutique perde Lucia, che decide di lavorare per la Galleria Moda Milano. Al suo posto, Irene vorrebbe assumere Agata, la sorella di Maria, su suggerimento di quest’ultima. Ciro cerca di ambientarsi nella nuova città e inizia il suo impiego alla Caffetteria di Salvatore. Nel frattempo, Adelaide è rimasta molto ferita da sua figlia, che ha deciso di non presentarsi a villa Guarnieri. Delusa, la Contessa allontana anche Marcello, che viene, a sua insaputa, tallonato da un certo Matteo.

Intanto, Salvatore scopre che Elvira si è fidanzata. Matilde e Vittorio si cercano continuamente, segno che l’attrazione tra loro non si è mai del tutto sopita. Proseguono i contrasti tra Maria e Botteri per via delle diverse vedute che hanno sulla prossima collezione.











