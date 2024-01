Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 gennaio 2024: Vito in ansia per l’inaugurazione…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2 gennaio 2024 su Rai 1

Torna oggi – martedì 2 gennaio 2024 – l’appuntamento con Il Paradiso delle signore. La soap si è fermata per le festività e le anticipazioni riprendono il filo della trama interrotto alla puntata numero 74. Come di consueto, la nuova puntata andrà in onda alle ore 16:00 su Rai Uno con la possibilità di usufruire del servizio streaming dalla piattaforma Rai Play.

Come anticipato, riprende oggi – 2 gennaio – la sesta stagione de Il Paradiso delle signore. La soap, iniziata nel 2015, risulta tra le più amate dai telespettatori italiani e non solo. Una trama avvincente impreziosita da un’ambientazione storica più che suggestiva. Nella Milano del 1964 il protagonista è ancora Vittorio Conti – interpretato da Alessandro Tersigni – alle prese con il primo grande magazzino acquistato dopo la scomparsa di Pietro Mori.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 2 gennaio 2024

Tornano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore; oggi – martedì 2 gennaio 2024 – andrà in onda una nuova puntata della soap con diversi intrecci tutti da scoprire. Sullo sfondo una ricorrenza tanto attesa: Vito è pronto per l’inaugurazione della fabbrica ma l’ansia rischia di giocare brutti scherzi; ci pensa però Vittorio a dargli coraggio e manforte in questo giorno speciale. Nel frattempo, Botteri incontra Concetta e si lascia andare ad un racconto prima d’ora celato.

Una storia d’amore finita da molto tempo che però ha lasciato il segno, ma qualcosa potrebbe essere stato omesso da Botteri mentre Concetta non ha motivo di dubitare. Proseguono le anticipazioni de Il Paradiso delle signore – in onda oggi, 2 gennaio 2024, con uno scorcio su ciò che riguarda Matteo. Una telefonata inaspettata cambierà la sua giornata: la clinica presso la quale è ricoverata sua madre ha qualcosa di importante da riferirgli.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Dopo aver analizzato le anticipazioni de Il Paradiso delle signore – in onda oggi, 2 gennaio 2024 – rinfreschiamo la memoria agli appassionati ricordando dove eravamo rimasti. Nell’ultima puntata prima delle festività abbiamo osservato la crisi di Maria alle prese con un regalo inaspettato ricevuto da Marcello Barbieri. Sempre a tema doni lo scenario che riguardava invece Matteo Portelli; l’uomo aveva finalmente scoperto di chi era stata l’idea di ricamare le proprie iniziali sul foulard della madre: Maria Puglisi.











