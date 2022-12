Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 dicembre: Vittorio e Matilde in partenza

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 21 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 21 dicembre, ci svelano che Adelaide è particolarmente curiosa del rapporto di complicità che intercorre tra Matilde e Vittorio. La Contessa comincia così a fare domande alla sua amica a proposito del legame tra lei e Conti. Intanto, Gemma non ne può più delle bugie della sua famiglia, e cerca, come meglio può, di mettere pace tra sua madre ed Ezio, che non vogliono sentire ragioni. Irene, dopo essersi sfogata con Alfredo (che l’ha consolata, regalandole un sorriso), continua a sentire la forte mancanza di Stefania. Ciò che non si aspetta è una lettera proprio dalla sua amica, ma non solo: Stefania le ha anche inviato, come regalo, un biglietto aereo a suo nome – è un chiaro invito a raggiungerla in America, come le aveva promesso nei giorni precedenti alla sua partenza.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 21 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marcello non si arrende davanti al rifiuto di Ludovica, che gli ha detto chiaro e tondo che tra loro è finita perché lei sta con Ferdinando, quindi studia un nuovo modo per cercare di riconquistarla. Il barista non può infatti accettare che la ragazza lo abbia dimenticato così facilmente, dopo tutto quello che hanno passato insieme. Ci riuscirà o si troverà l’ennesima porta in faccia? Infine, Vittorio e Matilde devono partire insieme per lavoro: i due sono molto entusiasti per questa nuova opportunità, che non farà altro che aumentare ancora di più la loro complicità in maniera esponenziale. Per Conti è un’opportunità, dato che ha da poco messo la parola fine al suo matrimonio con Marta. Per la Frigerio è complicato poiché è ancora sposata con Tancredi, anche se i due non vivono più sotto lo stesso tetto…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Alfredo, sotto consiglio di Clara (che si sta allenando per la gara in bicicletta) consola per un po’ Irene, ancora triste per la partenza della sua amica Stefania. Vittorio potrebbe aver trovato la star del cinema che poserà per la copertina del magazine, tuttavia dovrà dire a Flora che l’abito che vuole farle indossare sarà quello di Maria. Ezio e Gloria parlano del bacio che si sono scambiati; Gemma apprende le bugie di Veronica. Con Ferdinando fuori città, Ludovica organizza una serata tra amiche con Flora così potranno chiacchierare liberamente. Marcello coglie l’opportunità per cercare di stare da solo con la sua ex fidanzata, alla quale poi rivela di non averla mai dimenticata. Ludovica, però, gli risponde che ormai tra loro è finita.

