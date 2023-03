Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 marzo: Vito mente a Maria, ha un’altra?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 21 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 21 marzo, ci svelano che Vito riceve brutte notizie dalla sua azienda in Australia, che sta avendo dei problemi. Per poter cercare di risolvere la situazione, il giovane siciliano è costretto a dire un’altra bugia a Maria, la quale non sa ovviamente nulla della ricchezza del suo fidanzato. Il suo castello di carta, però, rischia di crollare quando Irene sorprende Lamantia in compagnia di una misteriosa ragazza, e i due sembrano anche parecchio intimi! La venere perciò è preoccupata per Maria e teme che il ragazzo abbia un’altra. Irene quindi chiederà ad Alfredo, l’unico con cui Vito si confida, di indagare su quanto ha visto sperando che il siciliano non stia tradendo Maria con un’altra donna. Cosa scoprirà il giovane Perico?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 21 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Vittorio cerca di raccogliere le forze e rimboccarsi le maniche dopo i tradimenti di Flora e Matilde. Il pubblicitario quindi comunica alle veneri che le due donne non lavoreranno più al Paradiso e che hanno intrapreso un altro percorso imprenditoriale. Come reagiranno le commesse? Maria si chiederà il motivo dell’addio della sua collega, e poi amica, Flora? Certo è che per il Paradiso è un grosso colpo di scena poiché ha perso due sue colonne importanti. Neanche per Gloria le cose vanno bene. Vista la complicata e delicata situazione con Gemma, la capo commessa è consapevole di dover mettere da parte ogni sua speranza di stare con Ezio, che ora deve pensare alla sua famiglia, quindi prova a prendere le distanze da lui. Il destino, però, ha in serbo qualcosa di speciale per loro che li farà di nuovo incontrare e stare insieme.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene e Alfredo sono ufficialmente una coppia. Gemma decide di accettare la proposta dei suoi genitori: crescerà il figlio con loro e lo spaccerà come suo fratello. Vittorio vede il mondo crollargli addosso: Matilde gli rivela i piani del marito di costruire un magazzino rivale al Paradiso, e che oltretutto lei dovrà dirigere. Anche Flora lo tradisce per seguire Umberto, pure lui coinvolto nel progetto imprenditoriale di Tancredi. Vittorio a quel punto può solo contare sull’appoggio di Adelaide, che ha cacciato di casa i Sant’Erasmo, delle commesse e dei suoi pochi fedeli, che restano al suo fianco.

