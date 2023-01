Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 24 gennaio: Marcello e Adelaide insieme…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 24 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 24 gennaio, ci svelano che Irene è molto coinvolta nella nascente storia d’amore tra Maria e Vito, ma i due non si sono ancora baciati. La venere quindi fa da Cupido affinché i due rimangano da soli nel momento giusto al posto giusto. I due erano stati precedentemente interrotti da Francesco, che aveva rovinato l’atmosfera romantica. Intanto, Umberto è contrario a partecipare alla festa di fidanzamento a quattro con Ludovica e Ferdinando, e questa sua decisione lascia Flora un po’ delusa. La stilista non capisce il motivo per cui il suo compagno si rifiuti di farne parte.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 24 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Carlos è tornato al Paradiso ed è intenzionato a corteggiare Gemma, anche se lei, pur apprezzando le sue lusinghe, non è ancora molto convinta. C’è forse di mezzo il ritorno imminente di Marco? Roberto potrebbe esserne sicuro. Intanto, al Paradiso Market si lavora per cercare una nuova copertina per il mese di febbraio, e Vittorio vuole coinvolgere le Veneri per ritrarre la foto perfetta. Infine, Umberto è sempre più intenzionato ad andare avanti nel suo piano di distruggere il Paradiso, e nel farlo, scopre un dettaglio interessante su Marcello che lo rende sospettoso. Tutto ciò avviene mentre tra il giovane Barbieri e la Contessa Adelaide cresce sempre di più l’intesa: i due sono ormai in sintonia, sempre insieme, alla ricerca di nuove attraenti idee di guadagno.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Maria è al settimo cielo dopo l’appuntamento con Vito, sebbene il loro momento romantico sia stato interrotto da Francesco, che sembra nutrire qualcosa per la giovane stilista. Clara, invece, è giù di morale per essersi ritirata dalla gara, e i commenti sarcastici di Irene non la aiutano. Marcello ha nuovi progetti e ne parla con la Contessa. Gemma, invece, si confida con Roberto riguardo il ritorno a casa di Marco, che sarà prossimamente a Milano senza Stefania, rimasta negli Stati Uniti per continuare la traduzione del suo romanzo. Al Paradiso Market, Vittorio, Matilde e Roberto cercano nuove idee per il mese di febbraio e inaspettatamente trovano in Veronica un’ottima consigliera. Intanto, Umberto è ossessionato dal voler sapere per quale motivo Adelaide abbia cambiato idea in merito alla vendita di Palazzo Andreani. Infine, Ludovica propone a Flora una festa di fidanzamento a quattro e la stilista ne parla ad Umberto, il quale non appare molto convinto.

