Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 25 gennaio: Umberto ci ripensa con Flora

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 25 gennaio, ci svelano che Adelaide ha venduto Palazzo Andreani a Umberto, ottenendo la sua piccola vendetta, e ciò ha permesso di dare a Marcello la sua quota dovuta; finalmente il ragazzo festeggia la sua piccola vittoria con i suoi amici, Armando e Salvatore. Finalmente Marcello può vantarsi di essere ricco. Intanto, Maria e Vito si son dati il primo bacio, e la stilista è al settimo cielo. Anche il contabile prova lo stesso sentimento, ma c’è ancora un’ombra nella loro nascente relazione: il siciliano non ha confessato ancora tutta la verità sulle sue intenzioni e motivazioni e ciò potrebbe rappresentare un ostacolo in futuro…

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Tancredi è intenzionato a tenersi la moglie Matilde più vicino possibile, così da convincerla a tornare a Torino, una volta riacquistata la sua fiducia. Per questo motivo accetta di vedere come si realizza la nuova copertina del Paradiso Market: un escamotage per permettergli di stare vicino a lei e di controllarla quando è con Vittorio. Nel frattempo, le incomprensioni tra Clara e Irene si riaccendono quando l’aspirante sportiva scopre che l’amica ha ordinato ad Alfredo di non insistere sulla sua vocazione da ciclista. Clara semplicemente non ne capisce il motivo e affronta la bionda venere a testa alta. Infine, Umberto sembra cambiare idea con Flora e le dice di essere disposto a condividere la festa di fidanzamento con Ludovica ed il promesso sposo Ferdinando. Ci sarà quindi una festa a quattro al Circolo?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Vito prende coraggio e invita Maria ad uscire dal Paradiso; davanti al cinema dove avevano avuto il loro primo appuntamento, i due finalmente si baciano. Carlos vorrebbe uscire con Gemma ma lei non è interessata e forse il problema è l’imminente ritorno a Milano di Marco: che la ragazza non lo abbia dimenticato del tutto? Roberto intervista le veneri per cercare di trovare l’idea giusta che rappresenti “la fedeltà”, tema del prossimo Paradiso Market, e ognuna di loro dà una risposta concreta in base alla propria situazione sentimentale. Infine, tra Marcello e Adelaide cresce sempre di più l’intesa (non solo sul piano degli affari) soprattutto dopo aver sbeffeggiato Umberto, a cui hanno venduto Palazzo Andreani.

