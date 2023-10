Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 ottobre 2023: Matilde e Vittorio, scatta il bacio?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 ottobre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Concetta ha accettato di lavorare al Paradiso e per lei è arrivato il primo giorno. La donna è molto emozionata, e le sue figlie lo comprendono. Quindi decidono di farle una piccola sorpresa con la complicità di Delia. Intanto Matilde vuole assolutamente aiutare i Colombo, per questo motivo dice a Tancredi di voler affittare i suoi terreni, dove sorgeva il vecchio mobilificio, ad Ezio e Gloria. Dopo aver valutato con attenzione la proposta della Frigerio, la coppia prende una decisione al riguardo. Matilde, nel frattempo, non sa che il marito continua ad agire alle sue spalle per tutelare i suoi interessi alla Gallerie Moda Milano.

Ignara di questo, la donna organizzerà una cenetta romantica per lei e il marito, che sarà piacevolmente sorpreso. Ciò porterà i due coniugi a riavvicinarsi? E’ presto per dirlo…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 27 ottobre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Matteo deve guardarsi le spalle. Mentre porta in banca una valigetta con del denaro da versare sul conto del Paradiso, il contabile subisce una rapina. In suo soccorso sopraggiunge prontamente Marcello, che miracolosamente riesce ad evitare il peggio. Siamo sicuri che si tratti solo di un caso isolato? Nel frattempo, mentre continuano ad essere coinvolti nell’affare Tessuti Colombo, Matilde e Vittorio si ritrovano pericolosamente vicini: scatterà il bacio tra loro? In ogni caso, la Frigerio resterà molto chiara con Conti: non potrà essersi un rapporto al di là di quello professionale, il che spingerà il pubblicitario a fare un ennesimo passo indietro per non intromettersi nel loro matrimonio. Ma siamo sicuri che sia davvero finita tra loro oppure c’è ancora una forte attrazione?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, la Tessuti Colombo è in grande difficoltà e i tentativi per salvarla sembrano non bastare. Il ritorno di Ezio e Gloria in città è rovinato dalla consapevolezza che i guai all’azienda non possono essere risolti così facilmente. Anche perché c’è Umberto che trama nell’ombra per mettere loro i bastoni tra le ruote. Matilde viene a sapere dei problemi che sta affrontando la Tessuti e decide di intervenire per dare una mano. Irene nota che c’è dell’attrazione tra Maria e Matteo. Concetta decide di accettare il lavoro al Paradiso, mentre Delia porta i bozzetti di Agata a Roberto, che ne rimane piacevolmente colpito.

