Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 4 aprile: Flora e Umberto sempre più vicini

Il paradiso delle signore, anticipazioni del 4 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di oggi, lunedì 4 aprile 2022, ci rivelano che Adelaide nota che Flora ha un nuovo paio di orecchini, ma la stilista fa di tutto per tenerli nascosti alla vista della contessa. Stefania tiene per sé il bacio che si è data con Marco. Dante sembra innamorato seriamente di Beatrice, tanto che anche la piccola Serena sospetta qualcosa e chiede alla madre che ruolo ha il Romagnoli nella sua vita. Vittorio cerca di trascorrere più tempo possibile in compagnia della sua nipote. Flora è disperata, non riesce a stare lontano da Umberto e la convivenza sotto lo stesso tetto sta diventando difficile. Ludovica che è diventata oramai la sua confidente, le consiglia di trovare una nuova sistemazione e allontanarsi da Villa Guarnieri. Adelaide intanto trova una verifica ai suoi sospetti che vedono Flora e Umberto molto vicini. Ma cosa era successo nella precedente puntata de Il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle signore, il riassunto del 1 aprile

Dove eravamo rimasti con Il Paradiso delle Signore? Ripercorriamo cosa era accaduto nella puntata del 1 aprile. In casa Colombo sono un po’ tutti agitati per la cena della sera, Marco sarà l’ospite d’onore e Gemma vuole essere la più bella. Veronica per far sentire Stefania in famiglia ha deciso di preparare il tiramisù. A Il Paradiso delle Signore in galleria è tutto pronto, Roberto e Beatrice aspettano solo il ritorno di Vittorio. Dante e Fiorenza festeggiano la loro vittoria, Conti sarà screditato davanti alla stampa per aver organizzato la lotteria senza il pesciolino vincente che infatti tarda ad uscire perché sottratto dal Romagnoli. Irene dice a Stefania che non sarebbe riuscita a trattenersi con Gemma e suggerisce all’amica di difendersi, ma la Venere non vuole complicare le cose. Intanto Vittorio avverte Beatrice che non farà in tempo a tornare a Milano per premiare la vincitrice della lotteria perché il treno è rimasto bloccato a Firenze e incarica la cognata di sostituirlo. La Conti chiede a Dante di parlare con la stampa al posto di Vittorio visto che è socio de Il Paradiso delle Signore, ma il manager con la scusa di mettere al centro dell’attenzione Beatrice, affida a lei l’incarico.

Marcello confida a Salvatore che i suoi malumori sono dovuti a Flavia Brancia che è stata tradita dal marito e ora sta per divorziare perdendo la sua stabilità economica. Ludovica è preoccupata per la madre, mentre lui si sente inutile perché non ha abbastanza soldi per aiutare finanziariamente la suocera, però vuole dimostrare alla fidanzata che è capace di prendersi cura di loro. Salvatore gli fa capire che per stare vicino a una persona non occorrono i soldi ma la presenza. Marcello raggiunge Ludovica al Circolo e amorevolmente gli dimostra tutto il suo sostegno, Ludovica gli chiede più comprensione e tolleranza anche nei confronti di sua madre. Quello che preoccupa Flavia è la sua condizione finanziaria: Federico si offre di aiutarla acquistando le quote della holding così non dovrà mettere in piazza le sue questioni familiari.

In casa Colombo la cena non procede nei migliori dei modi. Stefania è molto imbarazzata e farebbe di tutto pur di allontanarsi dalla tavola, Ezio è felice di stare accanto alla figlia, ma quando le chiede informazioni sul contenuto di un articolo viene a sapere dalla Venere di aver lasciato la redazione. Alla domanda su come mai abbia lasciato l’incarico, Stefania risponde che non riesce a portare avanti l’incarico da commessa e quello da giornalista e poi non è nemmeno brava a scrivere articoli.

Al Paradiso delle Signore sono rimasti solo quattro pesciolini e il biglietto vincente ancora non è uscito. La signorina Crispi d’accordo con Fiorenza e Dante afferma che la lotteria è truccata. Dora la invita a fare altri acquisti e aggiudicarsi i pesciolini rimanenti. La ragazza accetta la proposta e comincia a scartare i pesciolini rimasti nella teca, ma nessuno contiene il biglietto vincente. A questo punto interviene Dante e raccoglie a terra il biglietto con sopra scritto “hai vinto”, facendo credere che sia stata la signorina Crispi a farlo cadere sul pavimento, invece lo ha recuperato nella tasca della sua giacca. Alla fine della premiazione, la Crispi pretende da Dante di essere risarcita della spesa che ha fatto acquistando abiti che non metterà mai, per aggiudicarsi gli ultimi quattro pesciolini rimasti. A fine serata Beatrice ringrazia il Romagnoli per la tempestività che ha avuto, se non fosse stato per lui, nessuno si sarebbe accorto del biglietto vincente caduto a terra e la stampa avrebbe screditato l’iniziativa di Vittorio mettendo in cattiva luce anche il prestigio del Paradiso. Dante e Beatrice decidono di trascorrere la serata sul lago di Como, mentre Marco dopo la cena dai Colombo, raggiunge Stefania a casa sua e le chiede perché ha lasciato la redazione e quali sentimenti prova per lui. La commessa de Il Paradiso delle Signore nega di essere interessato al conte, ma alla fine si baciano appassionatamente. Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, appuntamento su Rai 1 oggi 4 aprile.

