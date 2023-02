Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 febbraio: Elvira, una proposta per Salvo

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 6 febbraio, ci svelano che Marcello è ancora incerto dopo la proposta della Contessa: diventare socio a tutti gli effetti sarebbe per lui un gran passo di qualità. Il barista, però, non sa se questa sia la scelta giusta. Elvira vorrebbe partecipare a una agra di ballo, e chi meglio di Salvo potrebbe essere il suo partner? Forse la competizione sarà l’occasione che farà definitivamente scoccare la scintilla tra i due? Intanto, Tancredi ha in ballo grandi progetti per la moglie. Dopo aver concluso l’acquisto del giornale “L’eco della sera”, il Sant’Erasmo chiede la collaborazione di Matilde e la vorrebbe a lavorare insieme a lui. In questo modo, Tancredi potrà anche tenerla sotto controllo ed evitare ulteriori avvicinamenti con Vittorio, il quale sembra aver perso momentaneamente la sua creatività…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 6 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Francesco ha un sogno: diventare stilista, e i suoi bozzetti parlano chiaro. Ha del potenziale. Tuttavia sua madre Palma non appare essere molto d’accordo. Dopo averne parlato chiaramente con lei, Francesco le conferma di aver chiuso con la sua passione del taglio e cucito. Ma è davvero così? Quel che è certo è che il Paradiso ha bisogno di una nuova sarta che possa aiutare Flora e Maria con il lavoro in sartoria. Infatti sono arrivati nuovi abiti difettati e bisogna rimboccarsi le maniche. Se solo Maria sapesse di avere un sarto proprio come vicino di casa…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, l’arrivo di Sandra Milo al Paradiso crea grande curiosità e le clienti aumentano. Alfredo non resiste nel fare complimenti alla diva italiana, scatenando la gelosia di Irene. Di fronte tale alchimia tra i due, la Milo non esita a fare insinuazioni e credere che la venere e il magazziniere sarebbero una bella coppia. Salvo si scusa con Francesco e lo incoraggia a inseguire il suo sogno di diventare stilista. Matilde capisce che dietro al malumore di Marco c’è una crisi con Stefania; Gemma si offre di fargli da spalla consolatrice, e il giovane giornalista resta insieme a lei fino a tarda sera al Circolo. Adelaide, ormai fregandosene di ciò che dice la gente, propone a Marcello di diventare socio del Circolo a tutti gli effetti.

