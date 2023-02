Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 3 febbraio: Irene gelosa di Alfredo

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 3 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 3 febbraio, ci svelano che Salvo capisce che Francesco non ha alcuna accusa per aver rubato i bozzetti, quindi si avvicina a lui e gli chiede scusa, scoprendo anche la sua vera passione: il giovane Rizzo vuole fare lo stilista. Dopo aver origliato per caso una conversazione telefonica tra lui e Stefania, Matilde capisce che dietro il malumore di Marco c’è proprio la ragazza. Tra i due fidanzati non sembra andare più bene come una volta. Il Sant’Erasmo appare disposto a recuperare il rapporto con la sua amata, lei invece sembra avergli alzato un muro.

Intanto al Paradiso arriva Sandra Milo, scelta come testimonial dei collant in lycra. Per il magazzino è un grandissimo colpo e le veneri sono molte entusiaste di incontrarla. Alfredo, colpito dalla diva italiana, non perde tempo per avvicinarsi a lei e farle apprezzamenti. Questo suo modo di fare, però, finisce per provocare la gelosia di Irene: è giunto forse il momento per lei di giocare a carte scoperte?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 3 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Palazzo Andreani è pronto per essere ristrutturato, ma Umberto nasconde ancora i suoi veri piani a Flora. Nel frattempo, Adelaide propone a Marcello, che prosegue la sua scalata sociale, di diventare a tutti gli effetti socio del Circolo. Infine, viene data infine una cena in onore di Marco, alla quale Gemma si presenta per supportarlo. I due ex rimangono addirittura in compagnia l’uno dell’altro fino a tarda sera…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, le veneri sono in gran fermento per l’annunciato arrivo di Sandra Milo e ognuna spera di poter avere un autografo dalla grande diva. Matilde si scusa con Vittorio per essere stata troppo dura con lui, poi torna a casa da Tancredi, confessandogli di iniziare finalmente a vedere suo marito sotto una nuova luce. Marco, invece, è ancora in collera col fratello ma non riesce a rivelare a Roberto e a Gemma il suo reale dispiacere – che si tratta di Stefania, con la quale non sembra più andare d’accordo. Intanto, Armando risolve il mistero dei bozzetti rubati grazie a Palma: è stato Francesco ad averli presi e ridisegnati. E in effetti i nuovi modelli conquistano l’attenzione di Maria e di Flora, che credono di aver trovato una nuova potenziale stilista. Ludovica è davvero curiosa e forse anche un po’ gelosa del rapporto che si è creato tra Marcello e Adelaide, i quali ormai si presentano insieme al Circolo senza badare ai pregiudizi degli altri.

