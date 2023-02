Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 7 febbraio: Vittorio in crisi creativa

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 7 febbraio, ci svelano che Vittorio è in crisi creativa: ha bisogno di una nuova idea per la campagna pubblicitaria e, deve essere quella giusta. Nonostante tutto, continua a tenersi lontano da Matilde, che mesi fa era la sua musa ispiratrice. Infatti Tancredi, da quando è arrivato a Milano, ha una mira ben precisa: riportare la moglie a casa, a Torino. E il suo piano sta andando per il verso giusto perché dopo aver acquistato “L’eco della sera”, il Sant’Erasmo l’ha convinta a collaborare con lui e lei sembra gestire entrambi i lavori.

Terra amara/ Anticipazioni 7 febbraio: i dubbi di Mujgan su Yilmaz

Marcello è candidato come nuovo socio del Circolo, ma qualcuno gli rema contro. Infatti Ferdinando e Umberto vivono come uno scandalo la candidatura di Barbieri come socio, ma i due possono contare sulla loro preziosa alleanza, già consolidata nel distruggere l’affare di Palazzo Andreani. Così Torrebruna e Umberto si mettono in testa di voler ostacolare il giovane Barbieri.

Beautiful/ Anticipazioni 7 febbraio: Jack, una verità scomoda da dire a Finn

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 7 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ezio e Gloria devono cercare personale qualificato per la loro fabbrica di denim e rischiano di dare “fastidio” a Guarnieri quando alcuni dei dipendenti sarebbero ben volenterosi di lavorare con Colombo. In questo modo, però, Conti si sente infastidito. Marcello, infine, scopre che la scelta della sua approvazione come socio del Circolo è nelle mani di Ludovica, che è stata eletta vice presidentessa proprio da Adelaide, e sappiamo bene cosa ne pensa al riguardo…

Un posto al sole/ Anticipazioni 6 febbraio: per Niko un risvolto inaspettato

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Marcello è incerto se accettare o meno la proposta della Contessa di diventare socio del Circolo a tutti gli effetti, anche perché la sua candidatura dovrà essere valutata da un consiglio dove c’è anche Ludovica – e quest’ultima pensa che non sia il posto di Marcello, cosa su cui concorda anche Torrebruna. Intanto Tancredi ha acquistato “L’eco della sera” e propone a Matilde di aiutarlo a ristrutturarlo, così da allontanarla da Vittorio, il quale, intanto è in crisi creativa. Elvira chiede a Salvatore di partecipare a una gara di ballo. Ezio e Gloria proseguono nel progettare la loro attività e scherzano insieme sul fatto di non vedere l’ora di osservare Stefania con l’abito da sposa.

Francesco nasconde la sua passione di diventare stilista, però Flora e Maria hanno davvero bisogno di un nuovo stilista che le aiuti nel taglio e cucito: hanno abiti difettati e bisogna rimboccarsi le maniche. Il figlio di Palma, però, non ha intenzione di fare lo stilista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA