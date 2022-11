Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 7 novembre: è guerra tra i Sant’Erasmo

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 7 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 7 novembre ci dicono che l’articolo sul Vajont pubblicato da Marco ha scatenato il caso al Paradiso, e ha dato inizio a una guerra tra i Sant’Erasmo. Il giovane infatti si è inimicato il fratello Tancredi e anche Umberto, i quali ora sono costretti a prendere le distanze dall’articolo. Quinti rilasciano un comunicato stampa in cui comunicano di dissociarsi da quanto è stato pubblicato da Marco.

Intanto, a sostegno del giovane, ci sono Roberto e Vittorio, i quali gli rimangono accanto in questo momento difficile per sostenere la sua tesi e lottare per la verità. Marco è un giornalista e crede molto nel suo mestiere, eppure non comprende a pieno cosa vuol dire mettersi contro il fratello di Tancredi. Nel frattempo, Maria chiede aiuto ad Armando perché intende presentare il modello sposa per Flora e vuole farlo in modo perfetto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 7 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Umberto mortifica Ezio per aver accordato, senza chiedergli una sua conferma, dei permessi alle operaie della Palmieri. Intanto, Vittorio si trova in mezzo alla faida tra Adelaide e Umberto, sempre più ai ferri corti in seguito alla pubblicazione dell’articolo di Marco, e cerca a tutti i costi di rimanerne fuori. Infine, Salvo è molto triste per aver detto per sempre addio alla sua amata Anna, tornata col marito Quinto che riteneva morto in mare, quindi sfoga tutto il suo dolore sulle spalle di Marcello…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, l’articolo di Marco sul Vajont viene pubblicato sul Paradiso Market, e ciò è motivo di scontro tra Vittorio, che ha aiutato il ragazzo, e Umberto, il quale ha messo i bastoni tra le ruote affinché ciò non avvenisse. Matilde si sente lusingata per il gesto di Vittorio, e lo ringrazia per averla aiutata. Salvo sente che il suo matrimonio è ormai finito quando informa Anna della visita di Quinto alla Caffetteria. A quel punto prende una decisione straziante.

Vito compie un altro gesto molto apprezzato da Maria. Dato che la giovane non può partecipare al ballo del Paradiso a causa di un imprevisto, il contabile si presenta a sorpresa a casa sua per scortarla lungo la strada e si comporta da vero cavaliere. Tra Maria e Vito avviene quindi un avvicinamento. Infine, il grande magazzino milanese viene allestito per la serata di gala, che ha un grandissimo successo. Nel corso della serata, Matilde e Vittorio finalmente danzano insieme.

