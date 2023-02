Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 8 febbraio: il discorso di Marcello convince

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 8 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 8 febbraio, ci svelano che Elvira ha un problema con l’abito che dovrà indossare alla gara di ballo: ha bisogno di essere sistemato, ma Flora e Maria sono piene di lavoro in sartoria e non sembrano avere tempo. Per la siciliana, però, è una scusa per convincere Francesco a mettersi a fare taglio e cucito: la stilista crede fermamente che il ragazzo abbia del potenziale e perciò deve sfruttarlo. Intanto, tra Umberto ed Ezio sta per scatenarsi una guerra. L’imprenditore scopre che una della sue operaie si è candidata per la fabbrica di prossima apertura gestita da Colombo e Gloria, quindi lo affronta apertamente dicendosi irritato. Nel frattempo, Marcello deve preparare il suo discorso per convincere i soci del Circolo a votarlo ed è molto in ansia perché sa che il voto decisivo spetta a Ludovica, la quale crede ancora che il suo ex non sia adatto a questo mondo dell’alta società…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda l’8 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Maria cerca di convincere Francesco a riprendere con la sartoria e scopre che il ragazzo in passato ha lavorato presso un sarto che però ha chiuso la sua attività e si è trasferito altrove. Per questo motivo è decisa più che mai a parlargli per convincerlo a lavorare al Paradiso. Francesco alla fine si convincerà? E’ arrivato il momento tanto atteso per Marcello, che dovrà pronunciare il suo discorso per convincere tutti i soci del Circolo a votarlo. Barbieri, grazie alle sue parole, riuscirà nel suo intento e finirà perfino per ricevere degli applausi. Per Marcello è quindi fatta?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Gemma e Irene competono per consigliare ad Elvira il vestito perfetto per la gara di ballo, ma alla fine la venere ne sceglierà uno da sola, e adatto al suo stile. Adelaide riesce a portare cinque membri del Circolo dalla sua parte affinché votino per Marcello come socio, e si ritrova a sfidare Umberto, che ha invece convinto l’altra metà. Barbieri ha qualche dubbio sul discorso che dovrà pronunciare, ma la Contessa ha fiducia in lui. Intanto Vittorio sembra aver perso la sua vena creativa e si avvicina la scadenza per la campagna pubblicitaria; Matilde cerca di aiutarlo, spronandolo. Infine, Ezio e Gloria sono alla ricerca di personale qualificabile per la loro attività ma rischiano di scontrarsi con Umberto. Carlos, invece, invita Gemma a un evento in una galleria d’arte.

