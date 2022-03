Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 10 marzo: Stefania scopre la verità!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 10 marzo

Le anticipazioni della puntata della soap opera “Il Paradiso della Signore“, in onda oggi giovedì 10 marzo 2022, ci rivelano che Dante Romagnoli sta aspettando il momento giusto per togliere il Paradiso a Vittorio, Beatrice è attratta dal manager ma uscire a cena con lui ha anche lo scopo di scoprire cosa ha in mente e individuare il suo punto debole per colpirlo. Stefania sa che tra Ezio e Gloria c’è o c’è stato qualcosa che li rende molto uniti. Scopre la Moreau mentre sta scrivendo una lettera, la ragazza chiede spiegazioni, alla fine la donna le rivela di essere sua madre. Stefania reagisce male decide di non tornare a casa e chiede ospitalità alle sue amiche. Agnese è sicura che Maria le sta mentendo e tra lei e Rocco le cose a Roma non sono andate come la sarta ha raccontato, ma non sa se affrontare l’argomento. Il giorno della sfilata è vicino e Vittorio vuole dimostrare che il vero responsabile del Paradiso è lui, ma le cose non vanno come ha sperato, purtroppo l’annunciatrice Rosanna Vaudetti darà buca e non si presenterà alla sfilata. Vittorio è molto deluso, riuscirà a trovare una soluzione oppure Romagnoli ne approfitterà per umiliarlo?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore“ Stefania è preoccupata per la stabilità della sua famiglia e chiede a Gemma se deve metterla al corrente di qualche novità. La Zanatta non le dà nessuna spiegazione e per non finire nel mirino della sorella esce di casa lasciando la Colombo padrona dei suoi dubbi. Flora è molto soddisfatta della sua collezione e rivela ad Umberto che sarà una Signorina Buonasera la madrina della nuova sfilata. Umberto le chiede come si sta comportando il Romagnoli, secondo la stilista si sta muovendo con indiscrezione, fa sentire la sua presenza, ma non si sbilancia più di tanto. Il Guarnieri si sente in colpa per quanto sta succedendo soprattutto è dispiaciuto nei riguardi di Vittorio, per questo già sta pensando a come tirarlo fuori da questa scomoda situazione. Conti sembra non preoccuparsi troppo di Dante, il suo pensiero è rivolto alla sfilata che deve ottenere un forte impatto mediatico. L’arrivo dell’annunciatrice della Rai Rosanna Vaudetti attira la curiosità di molti giornalisti che a buon ora si presentano davanti all’entrata del Paradiso. Maria si alza con un forte mal di testa conseguenza della sbornia presa la sera prima, non ha voglia di andare a lavorare perché è imbarazzata nei riguardi di Conti che l’ha accompagnata a casa in un pessimo stato. Stefania telefona a Marco, ha bisogno di parlare con qualcuno, confida al collega di aver visto Ezio e Gloria molto in confidenza, il Di Sant’Erasmo le consiglia di parlare con il padre è sempre meglio di qualsiasi congettura che la fa stare male.

La Colombo affronta il genitore e chiede spiegazioni come mai ha accompagnato a casa in macchina la Moreau. Ezio si scusa con la figlia, forse il loro atteggiamento può essere stato frainteso ma stavano parlando della collezione. É troppo felice in questo momento per rovinare tutto con un colpo di testa, ha lottato molto per poter stare vicino a Stefania e ha sperato molto che potesse accettare di vivere con Veronica e Gemma, ora che la sua famiglia è riunita non rovinerà tutto per un’avventura. Stefania gli chiede come mai non sposa più Veronica, il Colombo la tranquillizza dicendole che il matrimonio è solo rimandato, sono partiti in quarta ma si sono voluti fermare. Gemma allarmata per quello che è accaduto la mattina con Stefania incontra Veronica al Paradiso per metterla al corrente che la Colombo ha scoperto qualcosa, teme che la famiglia sia in pericolo e non è la prima che le rivolge queste domande. Veronica rassicura la figlia dicendole che non deve farsi prendere dall’ansia e deve tranquillizzare la sorella.

Veronica si precipita a casa per mettere al corrente Ezio che gli riferisce di aver già parlato con Stefania e di aver raccontato la verità alla Moreau su chi le ha inviato la lettera minatoria. La Zanatta furiosa rimprovera Ezio di aver detto alla moglie tutta la verità e di averla tenuta nascosta a lei. Il Colombo non riuscendo più a gestire la situazione propone a Veronica di incontrare Gloria per risolvere la questione. Maria è sempre più strana, Irene percepisce che non sta raccontando la verità, dopo qualche pressione la sarta vuota il sacco e rivela all’amica che Rocco ha rotto il fidanzamento e ha intenzione di sposare la Miss. La ragazza ha cercato di imitare nei comportamenti la donna, ma non c’è riuscita e se Rocco l’ha lasciata è perché non è elegante e raffinata come la sua nuova fidanzata.



