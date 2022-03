Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 28 marzo: Gemma delusa da Stefania

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 28 marzo

Le anticipazione de Il Paradiso delle Signore per oggi, lunedì 28 marzo, ci rivelano che Gemma è molto affranta: si fidava di Stefania invece secondo la Zanatta il fatto che parlasse male di Marco era solo perché soffriva di gelosia. Alla prima occasione si è avvicinata al giovane disinteressandosi del fatto che fosse il suo fidanzato. Per il momento la ragazza non dice nulla a Ezio e a Veronica: la coppia si è appena ritrovata e non vuole di nuovo minare il loro equilibrio. Nei confronti di Stefania ha alzato un muro, non permette alla Colombo nemmeno di spiegare cosa è successo. Lo stesso comportamento lo riserva a Marco: ora capisce perché il giovane non voleva uscire con lei e diceva di dover scrivere gli articoli, quando invece era occupato a fare compagnia a Stefania.

Salvo, pur di formare una famiglia con Anna e la piccola Irene, sta facendo progetti futuri lontano da Milano trovando il disaccordo di Agnese che dopo Tina ora rischia di essere abbandonata anche da Salvo. Ludovica dice a Marcello che sua madre è tornata a Milano e ha avuto una brutta discussione con lei per il fatto di essere andata alla festa accompagnata dal barista de Il Paradiso delle Signore. La donna torna all’attacco: non è per niente intenzionata ad assecondare il desiderio della figlia e farà di tutto per separare la coppia. Ma dove eravamo rimasti con le precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore?

Il paradiso delle signore, riassunto della puntata del 25 marzo

Facciamo il punto sull’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore. Nell’appuntamento del 25 marzo, Marco ripensa all’incontro che ha avuto con Stefania e ne è compiaciuto: anche la contessa Adelaide si è accorta che il nipote è felice ma non immagina che è interessato alla Colombo. Salvo sta portando avanti il suo progetto per dare una svolta alla sua vita e quella di Anna, ma non vuole dire nulla nemmeno all’amico Marcello. Vittorio ha notato che da quando Beatrice frequenta Dante, il comportamento nei suoi confronti è più distaccato. Il Conti accusa il manager de Il Paradiso delle Signore di mettergli il bastone tra le ruote: gli sta facendo terra bruciata attorno e adesso lo sta allontanando anche dalla cognata. Roberto la pensa diversamente e accusa Vittorio di soffrire di manie di persecuzione, dovrebbe rilassarsi e distrarsi smettendola di rovinarsi la vita pensando sempre a Dante. Ludovica va a fare visita a Flora per commentare la serata trascorsa nell’alta società con Marcello. La stilista de Il Paradiso delle Signore rincuora l’amica dicendole che il suo fidanzato è stato impeccabile sembrava un lord inglese.

La Brancia teme che la baronessa lo abbia riconosciuto e potrebbe dare inizio a pettegolezzi. Flora ha deciso di mantenere le distanze da Umberto, Ludovica la mette in guardia di fare attenzione, vivendo sotto lo stesso tetto è difficile mantenere le distanze. Gemma riceve in regalo un mazzo di fiori da parte di Marco e un invito a cena a Villa Guarnieri. Gloria si sfoga con Armando, è rimasta molto ferita dalle parole di Stefania che le ha detto che le fa pena perché ha perso sua figlia. Il magazziniere de Il Paradiso delle Signore la rincuora dicendole che la ragazza è intelligente e quando capirà sarà lei a farsi avanti. Ludovica incontra Fiorenza al Circolo e non perde occasione di redarguirla per aver portato alla festa Marcello. L’intervento tempestivo di Adelaide allontana la donna che già voleva affondare il coltello nella piaga. La Brancia tranquillizza la Di Sant’Erasmo di non aver presentato Marcello come suo fidanzato: la contessa de Il Paradiso delle Signore le suggerisce di spacciarlo come un pretendente della Gentile, altrimenti sarà sommersa dalle malilingue.

Flavia è tornata a Milano e Fiorenza non perde occasione per metterla al corrente di quello che ha combinato la figlia durante la sua assenza. Beatrice riceve in regalo dal Romagnoli un bel vestito elegante, accompagnato da un biglietto dove la invita a indossarlo e raggiungerlo in taxi al ristorante dove l’attende. Ludovica torna a casa e trova la madre con l’ascia di guerra. La figlia ribadisce di non aver fatto nulla di male: Marcello la fa sentire bene, è una felicità che non pensava di provare e non ha nessuna intenzione di rinunciarci. Gemma arriva a Villa Guarnieri in anticipo, Marco è alla foresteria a scrivere un articolo: il ragazzo si assenta per andarsi a preparare per la cena. La Zanatta rimane sola nella stanza e mentre attende l’arrivo del fidanzato comincia a guardarsi intorno. All’improvviso scorge un biglietto tra le pagine di un libro, lo legge e scopre che è un biglietto di ringraziamento scritto da Stefania. La ragazza durante la cena fa finta che non sia successo nulla, prima di tornare a casa vuole parlare con la sorellastra. Stefania cerca di spiegarle che Marco l’ha voluta soltanto aiutare in un momento di difficoltà, ma Gemma è furiosa non si spiega perché tra tante persone a cui rivolgersi ha scelto Marco, presa dall’ira e dalla gelosia sferra un violento schiaffo sul viso della Colombo. Salvatore è andato a Fabbrico, un paese vicino a quello dove abita la piccola Irene con la nonna. Il giovane de Il Paradiso delle Signore ha intenzione di rilevare un bar e trasferirsi nel nuovo paese per permettere ad Anna di stare vicino alla figlia. Agnese non è d’accordo: ha fatto troppi sacrifici e debiti per aprire il bar vicino al Paradiso, non può rinunciare a tutto. La serata di Dante e Beatrice si conclude con un bacio appassionato, è l’inizio di nuova storia d’amore? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore.











