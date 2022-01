Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 4 gennaio: Flavia, lite con Ludovica

Dove siamo rimasti nell’ultima puntata de Il paradiso delle signore

Negli ultimi episodi deIl paradiso delle signore Maria è molto felice di aver rivisto Rocco, lo ha trovato diverso, più elegante, maggiormente disinvolto e sicuro di sé. Hanno trascorso una giornata a fare i turisti in giro per Roma, visitando prima la Fontana di Trevi e poi Piazza di Spagna. Maria ha messo al corrente le sue amiche che l’uomo è impegnato fino ad agosto, ma potrebbero sposarsi a maggio, chissà forse al mare. Vittorio Conti comunica ad Agnese che gli farebbe piacere poterla accompagnare all’ospedale il giorno dell’intervento di Tina. La donna è molto lusingata ma preferirebbe se Conti le concedesse qualche giorno di riposo, a preoccupare la sarta in questo momento è il silenzio di Sandro, il marito di Tina, dopo che si sono separati, il genero non si è fatto più sentire, le sembra strano che dopo la separazione non abbia più chiesto notizie della moglie. Agnese chiede a Conti se può chiamarlo e informarsi cos’è successo tra i due e se ci sono i presupposti che possano tornare insieme. Conti convoca nel suo ufficio Tina e le chiede se è il caso di avvisare Sandro del suo intervento, anche perché se dovesse andare bene, potrebbero tornare a cantare insieme. La ragazza reagisce male e replica a Vittorio di non intromettersi nella sua vita, quello che è successo con Sandro riguarda soltanto loro due e lo invita a starne fuori.

Ludovica è preoccupata perché sua madre a sorpresa ha deciso di trascorrere qualche giorno a Milano da lei. Flavia ancora non è al corrente della storia sentimentale che la ragazza ha con il barista, per questo Ludovica chiede a Marcello di lasciare l’appartamento. Il ragazzo viene ospitato da Armando che lo rincuora dicendogli di non mettere in dubbio i sentimenti di Ludovica, ma lei deve trovare il coraggio di affrontare la donna. Marcello difende la fidanzata dicendo che Ludovica percepisce dalla madre un vitalizio, se dovesse mettersi contro di lei potrebbe perdere la rendita e in questo momento non può permetterselo. Anna torna a Milano dopo le festività trascorse al suo paese e va a trovare Salvo al bar. La donna gli consegna un disegno della figlia Irene per ringraziarlo della bambola che le ha regalato a Natale. Il giovane è molto contento, tra lui e Anna finalmente è ritornata la pace.

Nelle scorse puntate de Il paradiso delle signore Nino va da Dora e le chiede di vendergli un biglietto della riffa perché vuole provare a vincere il giradischi. I due giovani cominciano a parlare di musica e la ragazza gli promette che se dovesse aggiudicarsi l’apparecchio gli regala un disco di Mina. Nino è contento di vedere al collo di Dora la catenina che le ha regalato a Natale. La contessa Di Sant’Erasmo confida a Ludovica di voler finanziare l’attività sportiva di Cristina, la ragazza dimostra di avere molto talento a cavallo in particolare sul salto ad ostacoli. Dovendo dedicare molto tempo a questo progetto incarica Ludovica di occuparsi dei suoi impegni. La giovane l’avvisa dell’arrivo della madre, la contessa le promette di non rivelare la sua relazione con Marcello, ma mette in guardia la coppia di prendere atto a cosa vanno incontro. Agnese consegna a Salvatore una lettera del padre. L’uomo vorrebbe riavvicinarsi ai suoi figli e accompagnare Tina all’ospedale per l’intervento, ma dopo aver scoperto che l’uomo ha un altro figlio con un’altra donna, i due fratelli non vogliono avere nulla a che fare con lui. Nonostante Ludovica abbia detto a Flavia di non avere nessuna relazione sentimentale, la donna per caso scopre che la figlia le sta mentendo perché sotto il cuscino del divano scorge una cravatta.

Il paradiso delle signore: anticipazioni del 4 gennaio 2022

Le anticipazioni Il paradiso delle signore ci svelano che nella prossima puntata del Paradiso delle signore Flavia litiga con Ludovica perché nonostante abbia intuito che la figlia ha un uomo nella sua vita e non si trattta di Cosimo, lei non vuole rivelargli l’identità dell’innamorato. Veronica chiede a Gemma chi è il misterioso spasimante di cui si è invaghita, ma la ragazza non ha intenzione di dirle nulla. Intanto Marco è tornato dalle vacanze e subito gli viene dato da Conti un incarico estremamente importante e per portarl oa termine dovrà essere aiutato da Stefania. Il ragazzo invita Gemma a trascorrere una serata insieme, la giovane accetta ma questa volta avverte la sorella di non mettersi di nuovo di mezzo. Ezio e Veronica progettano il loro matrimonio e sono sempre più convinti di passare il resto dei loro giorni insieme. Quando Gloria vede l’anello di fidanzamento al dito della sua rivale, scoppia in lacrime.



