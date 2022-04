Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Marco tra Gemma e Stefania

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 7 aprile

Le anticipazioni della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, giovedì 7 aprile 2022, ci rivelano che Umberto è così persuasivo da convincere Adelaide a credere alla sua versione dei fatti e scusarsi con Flora per il malinteso. La stilista decide di lasciare la Villa, ma la Di Sant’Erasmo le chiede di rimanere e dimenticare le accuse infondate sul suo conto. Vittorio scopre che Dante ha coinvolto Serena nel progetto dei mini-cartamodello da inserire come allegato nel prossimo numero del Paradiso Market. Tra i due uomini è subito scontro. Flavia ha un ostacolo da superare e si chiama Marcello. Fiorenza le concede tutto il suo appoggio, il suo obiettivo è di mettere i bastoni tra le ruote alla contessa Di Sant’Erasmo e acquistare più potere gestionale all’interno del Circolo. Difatti Adelaide non sta ostacolando la relazione tra Ludovica e Marcello, mentre Flavia vorrebbe vederla presto al capolinea. L’unione tra la Gramini e la Brancia è una valida opportunità per togliere di mezzo il barista dalla vita di Ludovica, ma come ci riusciranno? Flavia farà finta di avere una brutta malattia che sta condizionando negativamente la sua esistenza. Complicazioni in arrivo anche per Marco, difatti Adelaide senza dire nulla al nipote organizza una cena in Villa invitando i genitori di Gemma per ufficializzare il fidanzamento tra i due giovani. Gemma è al settimo cielo, Stefania precipita nella disperazione e corre dalla madre a farsi consolare, mentre Marco non prende bene l’iniziativa della zia perché non sopporta vedere Stefania soffrire.

Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Nunzio lascia la Terrazza?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Gloria è molto felice è riuscita a ristabilire il suo rapporto con Stefania e ha subito aggiornato Armando della novità. La commessa gli racconta che la figlia aveva la necessità di parlare con lei, hanno fatto la strada verso casa insieme e si è aperta ricevendo i consigli di cui aveva bisogno. Dante cerca n tutti i modi di conquistare le simpatie di Serena. La bambina è un po’ contrariata, non trova giusto trascorrere il suo periodo di vacanze studiando piuttosto che rilassarsi. La primavera si avvicina e al prossimo numero del Paradiso Market, Vittorio vuole dare uno stampo diverso. Beatrice propone di inserire qualche pagina di cruciverba per distrarre le clienti, mentre Roberto consiglia di allegare alla rivista alcuni cartamodelli appartenenti alle collezioni passate con marchio Paradiso, mentre Marco suggerisce di farsi spedire dalle clienti le fotografie con gli abiti da loro confezionati. Beatrice non è d’accordo, non tutte le clienti hanno il tempo di confezionarsi un vestito che richiede molto tempo. Dante ispirato da Serena aggiunge di allegare alla rivista dei mini cartamodelli per confezionare gli abiti per le bambole delle figlie delle clienti. Marcello nota che l’amicizia tra la suocera e la Gramini va a gonfie vele, Ludovica lo mette al corrente del gesto di Ferdinando che per evitare una brutta figuraccia alla madre ha acquistato le sue quote della società. Anche se il barista non avrebbe voluto sentirlo, la Brancia le confida di aver fatto un bel gesto evitando di mettere in pubblica piazza gli affari privati della madre.

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Mendez conosce già Daniela?

Adelaide affronta Flora, dopo averla accolta in casa come una figlia, dopo tutto quello che ha fatto per lei l’ha pugnalata alle spalle. Stefania vuole parlare con la madre, ha visto Marco e per lei è difficile far finta di niente, non capisce perché per rendere felice Gemma deve rinunciare alla redazione e a Marco, non riesce a dimenticare che si sono baciati e per lei quel bacio ha un significato importante. La Moreau le dice di aver fatto la scelta giusta, è un calvario ma ne uscirà forte senza doversi rimproverare niente. Ferdinando rincuora Flavia, per lei non è un momento facile, anche lui ha avuto momenti difficili nella sua vita e le racconta di quando per salvare la madre da una malattia si è indebitato per pagarle la clinica e le cure. Quando ha cominciato a stare meglio si è messo a lavorare e a recuperare la sua solidità finanziaria: quando sembra tutto finito c’è sempre un modo per ricominciare. Flora confida a Ludovica di essere stata scoperta da Adelaide che sa tutto di quello che è successo con Umberto anche se non lo ha detto direttamente. La stilista non si spiega come lo abbia scoperto. Ludovica dice all’amica che la contessa conosce molto bene il Guarnieri, in passato l’uomo l’ha tradita con sua madre. La Brancia consiglia alla Ravasi di parlare con il Commendatore, quello che hanno fatto lo hanno voluto entrambi, è giusto che anche lui si prenda le sue responsabilità.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Carter affronta Zoe, si sposeranno?

Nell’ultima puntata de “Il Paradiso delle Signore” Gloria dice a Ezio di aver parlato con Stefania che in un momento di bisogno ha chiesto il suo aiuto per confidarsi. La Moreau non può rivelare al marito cosa si è detta con la figlia, ma per la prima volta ha visto tra loro un rapporto madre-figlia. Il Colombo felice dalla bella notizia invita la capo commessa e Stefania a prendere un aperitivo insieme. Quando torna a casa Ezio racconta a Veronica che Stefania ha fatto un passo verso Gloria e rivederle insieme gli si è aperto il cuore. La Zanatta finge di essere contenta, ma teme che questo ravvicinamento possa allontanare Ezio da lei e Gemma. Marcello non ha preso bene il gesto generoso di Ferdinando e decide di mettere in chiaro la situazione. Il barista offre all’imprenditore un calice di champagne per ringraziarlo per quello che ha fatto a Flavia alleviando anche le pene di Ludovica, facendogli notare che da questa storia ha avuto il suo resoconto. Il Torrebruna non nega che acquistando il doppio delle quote avrà i guadagni raddoppiati, ma anche il rischio è duplicato. Marcello replica che lui può offrire agli altri solo da bere e negli ambienti da cui proviene la diffidenza è la prima cosa che si impara. Umberto decide di parlare con Adelaide e raccontare la sua mezza verità. Il Guarnieri rivela all’amante il motivo per cui ha venduto le quote del Paradiso a Dante, della lettera che ha scritto a Flora dove si prendeva la colpa di quanto accaduto al padre e dei ricatti del Romagnoli. Gli orecchini rappresentano un regalo che ha voluto fare alla stilista per essersi fatta carico del loro segreto. Adelaide rivela a Umberto di non sopportare l’idea di perderlo, l’uomo la rassicura che non si libererà mai di lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA