Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni replica 7 settembre 2023: il segreto di Adelaide…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni replica 7 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 7 settembre, ci svelano che proseguono le repliche della soap in attesa della nuova stagione, che inizierà da lunedì. Rai1 sta attualmente riproponendo le ultime puntate, trasmesse a maggio di quest’anno. Rivediamo quindi Marcello tornare dal suo viaggio a Ginevra, dove si era recato per cercare tracce della Contessa. Il bel barista torna quindi a Milano con delle buone notizie: ha ritrovato la sua Adelaide, e porta con sé il suo segreto, che non intende rivelare a nessuno. Il rapporto tra i due si è rafforzato, segno di una relazione destinata a intensificarsi sempre di più.

Maria, invece, riceve delle brutte notizie: Vito ha dei problemi con il suo lavoro in Australia, che potrebbero costringerlo a recarsi laggiù e dire addio per sempre alla sua fidanzata. La stilista sarà quindi messa di fronte a una scelta importante, ma che deciderà il loro futuro insieme. Maria resterà a Milano oppure raggiungerà Vito dall’altra parte del mondo?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 7 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, il giorno dell’inaugurazione della Galleria Milano Moda si avvicina. Vittorio mette da parte l’orgoglio ferito per fare gli auguri a Matilde, e tra i due c’è un nuovo momento di vicinanza. Nonostante ora siano diventati a tutti gli effetti rivali, non possono fare a meno di quell’attrazione che li lega. Intanto Tancredi, che ha intercettato quel momento di vicinanza fra i due, appare molto irritato dall’intera situazione.

Infine, Marco si decide ad affrontare Roberto faccia a faccia, accusandolo di essere un traditore; quindi lo minaccia di dire tutto a Gemma. A sorpresa, però, sarà quest’ultima a presentarsi a Villa Guarnieri per rivelargli come stanno le cose. O almeno, una mezza verità sul suo stato interessante.

Il Paradiso delle signore: anticipazioni prossime puntate

La nuova stagione de Il Paradiso delle signore inizia dall’11 settembre 2023 con tante novità. La guerra tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda è ormai alle porte, così come Vittorio e Tancredi che non si risparmiano colpi a distanza. Conti, però, deve trovare una soluzione al più presto perché la nuova boutique sta attirando sempre più clientela, mentre lo storico Paradiso la sta perdendo. Maria torna dall’Australia con un nuovo stilista, Gianlorenzo Botteri (una delle new entry di stagione). Irene, nuova capocommessa, sta cercando una nuova Venere, ma l’impresa sarà molto ardua, finché le sue amiche non troveranno Delia Bianchetti.

A Villa Guarnieri si affaccia un altro nuovo personaggio: è Odile, figlia della cara amica defunta di Adelaide, che ha portato con sé da Ginevra. Arrivano anche i Puglisi, la famiglia di Maria.











