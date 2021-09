Il Paradiso delle Signore: proposta di matrimonio sul set/ Andrea sorprende Alice…

Proposta di nozze sul set de Il Paradiso delle Signore. I protagonisti, però, non sono stati due attori, ma due fans della soap opera di Raiuno come riporta in esclusiva Tv, Sorrisi e Canzoni. Andrea Gallisai e Alice Delfino., impiegato lui e una maestra d’asilo, hanno trasformato la favola in realtà. Vivono a Sezzadio, in provincia di Alessandria, sono fidanzati da due anni e messo ed entrambi sono fans de Il Paradiso delle signore.

Per sorprendere la fidanzata, Andrea ha così deciso di organizzare una proposta di matrimonio davvero particolare ed unica. «Volevo rendere speciale la mia proposta di matrimonio ad Alice» ha raccontato Andrea a Tv Sorrisi e Canzoni. «Ho mandato una mail all’indirizzo di posta generico della Rai, spiegando il mio sogno. L’ho fatto senza nutrire grandi speranze per la verità. Invece qualcuno deve averla girata al produttore della serie Giannandrea Pecorelli, e subito ho avuto una sua risposta. Non smetterò mai di ringraziarlo perché ha realizzato il mio desiderio e ha reso davvero indimenticabile quel momento».

Il Paradiso della signore: quando la finzione diventa realtà

Il set de Il Paradiso delle signore dove gli attori danno vita a numerose storie d’amore si è così trasformato nella location della proposta di matrimonio che Andrea ha deciso di fare alla sua Alice. Ignara di tutto, Alice, a Tv Sorrisi e Canzoni, racconta l’emozione provata in quel momento. «Andrea ha organizzato una breve vacanza romantica a Roma. La mattina del 24 agosto mi dice: “Preparati, c’è una sorpresa”. Usciamo dall’hotel e c’è una macchina che ci aspetta (ho scoperto dopo che era della produzione). Siamo arrivati davanti agli studi televisivi che ospitano il set, li ho riconosciuti e le mie gambe hanno cominciato a tremare. Per me trovarmi lì era già incredibile. Figuriamoci quando Alessandro Tersigni (Vittorio Conti, protagonista sella serie, ndr) ci ha accolto e ci ha fatto da guida sul set… È stato un sogno!», ha spiegato Alice

Circondati dagli attori, dai tecnici e da tutte le persone che, ogni giorno, lavorano per realizzare le puntate de Il Paradiso delle signore, Andrea e Alice hanno vissuto un vero e proprio sogno d’amore.



