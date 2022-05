Il paradiso delle signore verso la chiusura?/ La Rai punta su Sei Sorelle

Con l’arrivo dell’Estate i palinsesti di Rai e Mediaset vengono modificati mandando in vacanza fiction e soap che lasciano il posto a nuove soap e nuove storie. Su Rai 1 infatti, Il Paradiso delle signore si prepara ad andare in vacanza per lasciare il posto a partire dal 30 maggio a Sei sorelle, una soap composta in tutto da 489 episodi più la puntata pilota, ambientata tra il 1913 il 1917.

Il settimanale chi ha rivelato come una fonte che preferisce restare anonima sia sicura che la risposta del pubblico a Sei Sorelle possa essere decisiva per le sorti de il Paradiso delle Signore, la fiction Rai che ormai sembra essersi assestata intorno al 20 per cento di share anche se la produzione di questa fiction è troppo onerosa per l’emittente televisiva.

Il Paradiso delle Signore si avvia alla chiusura?

La fonte Anonima di Chi ha rivelato al giornale come “Se l’esperimento spagnolo di Sei sorelle dovesse ottenere ascolti simili a quelli del Paradiso, si rivelerebbe un ottimo investimento: è più conveniente acquistare un prodotto già confezionato piuttosto che produrne uno originale. A quel punto la settima stagione de Il Paradiso delle signore potrebbe essere l’ultima”.

A segnare la fine de Il Paradiso delle signore ci sono anche altri indizi, infatti, la Rai si è aggiudicata i diritti di altre soap spagnole intitolate “Todos Mienten” e “La fortuna” e sembra sempre più intenzionata a seguire la strada che qualche tempo fa ha scelto la sua rivale Mediaset.

