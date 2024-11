Anticipazioni Il Patriarca 2, Claudio Amendola rivela: “Nemo soddisferà la sua voglia di giustizia”

Dopo il finale scioccante della prima stagione in cui Mario ha ucciso a sangue freddo Carlo Bandera, i telespettatori più appassionati si aspettano la terribile vendetta Nemo. Succederà davvero nelle prossime puntate? Delle anticipazioni su Il Patriarca le ha fornite l’attore che veste i panni del protagonista, Claudio Amendola, in un’intervista concessa a Fanpage.it. Parlando della seconda stagione e di ciò che ci si debba aspettare ha rivelato: “Tutte le storie che abbiamo lasciato aperte, tutto quello che abbiamo seminato arriverà a dama.”

E subito dopo l’attore romano ha lanciato lo spoiler bomba su Il Patriarca 2: “Il pubblico si è entusiasmato nel vedere questa serie, l’ho visto nei mesi successivi, in attesa della seconda. Il commento più frequente era “Però mi raccomando eh, a quello vendetta” (ride ndr.) Non sarà facile, ma credo proprio che arriveremo a soddisfare quella voglia di rivalsa.” Insomma, com’è facilmente intuibile Nemo Bandera scoprirà cos’è successo al figlio e sicuramente la sua vendetta contro il genero traditore Mario sarà implacabile e furiosa.

Il Patriarca, Claudio Amendola sul suo personaggio Nemo: “È fragile e spietato”

Durante l’intervista al sito sopramenzionato, Claudio Amendola ha tratteggiato meglio il suo personaggio di Nemo Bandera, lo ha definito sfaccettato, spietato e fragile allo stesso tempo e sul modo in cui si incontrano questi due aspetti del suo carattere ha rivelato: “Si incontrano per cause di forza maggiore, perché la fragilità di Nemo viene fuori con la malattia, all’inizio della passata stagione. Si confronta con qualcosa di nuovo. Essere debole per un personaggio come Nemo è un passaggio complicato, destabilizzante e unire queste due sfaccettature è un po’ la sfida del personaggio.” Cresce l’attesa dunque e non resta che attendere la messa in onda della prima puntata de Il Patriarca 2 questa sera a partire dalle 21.35 circa su Canale5.