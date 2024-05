IL PICCOLO LORD, RETE 4/ Curiosità, trama e cast del film in streaming su Infinity, oggi 11 maggio 2024

Il piccolo Lord, le curiosità del film in diretta streaming su Raiplay

Di seguito, le curiosità della commedia sentimentale Il piccolo Lord, in onda oggi, sabato 11 maggio, su Rete 4 alle 21,25 e contemporaneamente in diretta streaming su Mediaset Infinity. Il film Il piccolo lord è anche presente sulla piattaforma Amazon Prime Video, in abbonamento. Il film, noto anche con il titolo originale di Little Lord Fauntleroy, è stato girato al Castello di Blevior, una casa signorile inglese che si trova nella contea di Leicestershire, nel Regno Unito. Per la prima volta, il film fu trasmesso in America in televisione il 25 novembre 1980, in seguito fu inserito nelle programmazioni delle sale cinematografiche britanniche. In Italia la pellicola fu distribuita nelle sale a partire dal febbraio del 1981. Arriva in tv nel nostro paese su Italia 1 per la prima volta nel 1984. La pellicola è stata accolta sempre in modo positivo ed è stata successivamente trasmessa in televisione molto spesso nel periodo natalizio. Può essere quindi considerata come un autentico classico del pubblico nostrano, capace di catturare l’attenzione di grandi e piccini.

Eurovision 2024, chi sono gli Alcazar/ Dal successo all'oblio, Andreas Lundstedt: "Sono sieropositivo"

Il piccolo Lord, diretto da Jack Gold

Oggi verrà trasmesso il film del 1980 dal titolo Il piccolo Lord. È stato realizzato nel Regno Unito ed è una commedia sentimentale per la televisione, tratta da un romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett. Si avvale della sceneggiatura di Blanche Hanalis, della fotografia di Arthur Ibbetson, del montaggio di Keith Palmer, delle musiche di Allyn Ferguson e della distribuzione in Italia dalla CIDIF.

SHRECK, ITALIA 1/ Curiosità, trama e cast del film in streaming su Infinity, oggi 11 maggio 2024

Alla regia ecco il britannico Jack Gold, che si è occupato anche di Who? – L’uomo dai due volti, Il tocco della medusa e Fuga da Sobibor. Protagonista del film Il piccolo Lord è l’americano Rick Schroder, bambino prodigio visto ne Il campione e L’ultimo viaggio dell’arca di Noè e poi da grande nelle serie Squadra Med – Il coraggio delle donne e Scrubs – Medici ai primi ferri. Al suo fianco troviamo Alec Guinness, vincitore dell’Oscar come miglior attore nel 1958 per Il ponte sul fiume Kwai e di un altro alla carriera nel 1980. Il cast del film Il piccolo Lord è completato da Eric Porter, Colin Blakely, Connie Booth, Rachel Kempson e Carmel McSharry.

Squalifica Joost Klein dall'Eurovision 2024, Olanda contro l'esclusione/ "Ecco cos'è successo davvero"

La trama del film Il piccolo Lord: l’innocenza di un bambino cambia il cuore di un uomo di ghiaccio

Ne Il piccolo Lord, Cedric Errol è un bambino di sei anni, che vive nel tardo Ottocento. Il piccolo vive in America un’infanzia serena in compagnia di suo zio e dei cari amici. Cedric è orfano di padre: per questo motivo, vive dall’altra parte dell’Oceano. Il genitore aveva sposato una donna di umili origini, contro il volere della famiglia che ha un casato nobile. Cedric è infatti il discendente di una ricca famiglia nobile inglese, i Dorincourt.

Alla morte del suo tutore, il bambino inizia a vivere nella grande casa del nonno, che non ha alcuna intenzione di prendersene cura se non per istruirlo alla vita da conte a cui è per sangue destinato a vivere. Il piccolo ottiene il titolo di Lord Fauntleroy. Nonostante la bella casa, Cedric non riesce a spiegarsi come sua madre, che vede per la prima volta giunto in Inghilterra, sia relegata a vivere in una casa lontano dalla tenuta.

Il bambino è ignaro della storia che si cela dietro la sua nascita. La madre vive una vita dignitosa, non ha mai accettato di vivere di elemosina e ha trovato un lavoro come sarta. Il nonno è un uomo profondamente chiuso in se stesso. Inizialmente si dimostra freddo e distante nei confronti del nipote, ma piano piano Cedric, con il suo modo di fare, riesce a conquistarne l’affetto sincero e l’uomo inizia a cambiare, grazie all’amore di suo nipote che ha un cuore grande e nobile.

Il conte è davvero emozionato di presentare suo nipote all’aristocrazia, per cui organizza una serata importante dove invita alcuni familiari che aveva escluso dalla sua vita da tempo. L’uomo aveva interrotto i rapporti con la sorella che lo criticava apertamente per come era severo con i suoi due figli. Alla fine della festa, arriva all’improvviso l’avvocato del conte che lo avvisa che suo figlio Bevis, zio del bambino, aveva avuto un figlio e che quindi era lui l’erede diretto del suo patrimonio e non più Cedric. Subito ordina al suo avvocato di rintracciare il bambino e capire se questa sia la verità. Successivamente il conte inizia a pensare al suo cattivo rapporto con la madre di suo nipote che aveva ingiustamente giudicato e scopre così che si tratta di una donna forte, gentile e intelligente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA