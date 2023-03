Il Pistolero di Dio/ Film western su Rete 4, oggi Domenica 19 marzo

Il Pistolero di Dio, film di Rete 4 diretto da Lee H. Katzin

Il film western Il Pistolero di Dio va in onda oggi pomeriggio Domenica 19 marzo su Rete 4 alle ore 17:00. La pellicola del 1969 diretta da Lee H. Katzin, regista statunitense conosciuto soprattutto verso la fine degli anni ’60 per avere diretto le serie televisive Missione impossibile e Sulle strade della California. La fotografia di Il Pistolero di Dio è curata da Fred J. Koenekamp, tre volte candidato ai Premi Oscar, mentre le musiche sono frutto del lavoro del compositore Johnny Mandel, vincitore del Premio Oscar come migliore canzone e del Grammy Award per The Shadow of Your Smile presente nel film Castelli di sabbia.

Il protagonista di Il Pistolero di Dio è interpretato da Glenn Ford, attore statunitense di origini canadesi, considerato una delle più grandi star dell’epoca d’oro di Hollywood e famoso per avere preso parte a numerosi film western per più di 50 anni, tra i più noti si ricordano Gilda del 1946 e Angeli con la pistola, grazie al quale vinse anche il Golden Globe nel 1961. La sceneggiatura di Il Pistolero di Dio, titolo originale Heaven with a Gun, è opera di Richard Carr, mentre alla sceneggiatura del film hanno collaborato tra gli altri anche George W. Davis e Henry Grace.

Il Pistolero di Dio, la trama del film

Nel film del 1969 Il Pistolero di Dio, il protagonista Jim Killian, interpretato da Glenn Ford, è un pistolero che decide di abbandonare la sua vecchia vita per poter iniziare a lavorare come predicatore locale nella cittadina di Vinagaroon, nella desertica Arizona. Inaspettatamente il protagonista del film si ritrova però al centro di una sanguinosa guerra che vede contrapporsi da una parte dei pastori di pecore mentre dall’altra degli allevatori di bovini.

Quando Coke Beck, interpretato da David Carradine impicca un indiano locale, Leloopa ovvero Barbara Hershey, figlia dell’uomo ucciso, chiede aiuto proprio a Jim Killian. L’uomo cerca di trovare quindi un punto di incontro tra le due parti ma senza avere successo. Jim Killian decide quindi di chiedere a sua volta aiuto a Madge interpretata da Carolyn Jones, che gestisce il conosciuto saloon della città. Madge e Il Pistolero di Dio decidono di organizzare così una marcia assieme a tutti gli abitanti del paese in direzione dell’abbeveratoio, che rappresenta il centro della controversia tra le due fazioni. Gli allevatori non si tirano indietro ed estraggono dalle fondine le loro pistole in quello che potrebbe diventare di lì a poco un letale scontro a fuoco.

