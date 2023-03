IL PRINCIPE DI ROMA/ Una commedia popolare che fa centro

Una commedia tra situazioni fantasiose e grottesche, confezionata per una grande fetta di pubblico e con un cast di altissimo livello. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, Il principe di Roma di Edoardo Falcone merita grande considerazione e ora è finalmente disponibile in Dvd e Blu-ray con Plaion Pictures e Lucky Red

SINOSSI – Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il Principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.

Il principe di Roma è una sorta di rievocazione/omaggio del Marchese del Grillo che incrocia il Canto di Natale dickensiano, con i famosi tre fantasmi che appaiono allo sgradevole ed egocentrico protagonista. Le atmosfere diventano esoteriche, tra spiriti inquieti e i soliti temi cari a Edoardo Falcone, dalla condizione umana al tempo che scorre inesorabile, fino agli affetti e alla memoria.

Il principe di Roma non rinuncia però al sorriso e al divertimento, centrando l’obiettivo di rappresentare una commedia popolare ideale per grandi e piccini. Falcone firma un’opera senza troppe pretese, molto leggera e con grande attenzione alla storia e alle tradizioni romane. Il regista Questione di karma e Io sono Babbo Natale, inoltre, omaggia le grandi pellicole della commedia storica italiana e può fare affidaento a un cast di spessore: Marco Giallini eccelle, ma Sergio Rubini, Filippo Timi e Giuseppe Battiston non sono da meno.

