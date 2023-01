Il principe Harry – L’intervista/ Il duca di Sussex si racconta a Tom Bradby

Il principe Harry – L’intervista su Real Time

Oggi, martedì 10 gennaio 2023, esce “Spare – Il minore” l’autobiografia del principe Harry. Per il lancio del suo libro, il duca di Sussex ha rilasciato un’intervista ai microfoni della rete britannica ITV, andata in onda domenica 8 gennaio. In esclusiva solo per l’Italia “Il principe Harry – L’intervista” andrà in onda questa sera martedì 10 gennaio, alle 22.40 su Real Time (in replica giovedì 12 gennaio alle 21:20) e disponibile in streaming su Discovery+.

Nella lunga intervista il Pincipe Harry ha parlato per 90 minuti con il giornalista Tom Bradby, presentatore di News at Ten (il notiziario serale di ITV) che conosce da oltre 20 anni, affrontando diversi temi tra cui le relazioni con i membri della sua famiglia e la morte della madre Diana. L’intervista è stat girata in California, dove Harry vive con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lillibet Diana.

I temi dell’intervista: dalla madre Diana a Camilla

Nell’intervista a Tom Bradby dell’emittente inglese ITV, il principe Harry ha detto: “Amo mio padre, amo mio fratello. Niente di quello che ho scritto in questo libro ha l’obiettivo di danneggiarli o ferirli. Ma devo fare affidamento sulla verità. E, dopo così tanti anni di bugie su di me e mia moglie, posso dire alcuni membri della mia famiglia sono andati a letto con il diavolo per riabilitare la loro immagine a scapito di me e Meghan. Vorrei una riconciliazione ma prima deve esserci una presa di responsabilità. Non possono semplicemente continuare a dirmi che sono delirante e paranoico quando ho accumulato tutte le prove”. Il duca di Sussex ha parlato anche di Camilla, attuale regina consorte e seconda moglie del padre Carlo: “Nostro padre sembrava molto felice con lei e noi, William e io, volevamo che fosse felice. Gli abbiamo chiesto di non sposarsi ma ha scelto di farlo. È stata la sua decisione”.

Il rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton

Nella lunga chiacchierata con l’amico Tom Bradby si è parlato anche del rapporto tra la moglie Meghan Markle e la cognata Kate Middleton: “Non sono andate d’accordo fin dall’inizio per molte ragioni diverse. Avevo riposto molte speranze nel fatto che saremmo stati ‘noi 4’, che avremmo lavorato insieme esattamente come avevamo fatto quando, con William e Kate, eravamo solo noi tre. Credo che non si appettassero una relazione con una donna come Meghan che aveva una carriera di grande successo alle spalle”. Nonostante tutto Harry spera ancora in una rappacificazione con la sua famiglia: “Molte delle persone che conoscono la storia mi hanno chiesto come farò a perdonare la mia famiglia dopo quello che mi ha fatto ma io voglio farlo. Rivoglio mio padre, rivoglio mio fratello”. Harry e Meghan saranno presenti all’incoronazione di Carlo III prevista per il prossimo 6 maggio 2023? Harry lascia la prossima mano alla sua famiglia: “C’è molto che può succedere fino ad allora. Ma la mia porta è sempre aperta”.











